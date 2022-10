Flere land har innført regler for hvordan solcelleanlegg skal monteres. Store solcelleanlegg må for eksempel deles i seksjoner på maks 40 ganger 40 meter, og avstanden mellom seksjonene skal være minst én meter. Panelene kan ikke monteres langs kanten av taket, og en seksjon kan ikke monteres over en brannvegg som skiller to brannceller, for eksempel to rekkehus.