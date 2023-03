– Utviklingen av autonome, helt eller delvis selvstyrte våpen, stiller oss overfor dype dilemmaer, slo Huitfeldt fast i sin utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget.

Der opplyste hun at regjeringen jobber for å få på plass en internasjonal regulering av selvstyrte våpen. Sammen med andre land har Norge blant annet foreslått en tilnærming langs to spor: et målrettet forbud, kombinert med internasjonalt regelverk.

– Her ser vi nå tegn til positiv bevegelse, sier Huitfeldt.