Det har lenge vært en drøm å printe deler i metall i stedet for å støpe, sveise eller framstille dem på tradisjonelle måter. Mange geometrier er rett og slett ikke mulige å produsere på andre måter enn med metallprint.

Det har heller ikke vært så enkelt. Metallprinting har vært en svært kostbar og saktegående prosess. I dag lanserer HP Metal Jet S100, som skal gjøre noe med begge utfordringene. De vil at 3D-print av metaller skal bli en vanlig produksjonsprosess. Det er ingen liten industri de ønsker å ta en jafs av. Verdens produksjonsindustri er på rundt 100 billioner kroner, og selv en liten bit kan bli gigantisk.

Skal serieprodusere

I dag er det ikke vanlig å bruke metallprinting til serieproduksjon. Ulike varianter av teknologien benyttes for å fremstille noen få produkter og prototyper. HP ønsker at 3D-print skal bli et alternativ for dem som vil bruke teknologien til å produsere i mye større skala. De vil at hele produksjonsprosessen skal bli digital fra konstruktørens programvare til ferdig produkt. Og samtidig bidra til å redusere materialforbruket i prosessen.

I prinsippet er selve printeren ganske lik den HP bruker for å printe plast. Men her sammenføyes delene med et slags lim som fordamper i den siste sintringsprosessen hvor metallpartiklene smelter sammen. Foto: HP

Analyseselskapet Context anslår at materialer til 3D-printing vil vokse med 29 prosent årlig de neste fem årene og at en økende andel av materialforbruket, som var rundt 18 prosent i 2018, vil komme fra metaller. Resten er polymerer.

Røtter i papir

I likhet med HPs polymerprintere stammer metallprintere fra teknologien de har utviklet for todimensjonal printing av papir. Metallprinterne er ikke så ulike, men de kan naturlig nok ikke smelte metallpulveret i printkammeret. I stedet sprayer de på et bindemiddel som holder partiklene sammen.

Resultatet er deler som er litt større enn de ferdige. Delene blir først ferdige når de settes inn i et sinterkammer, en ovn, hvor bindemiddelet fordamper og delen får sin endelige form. At delen blir så presis, er et resultat av at krympingen er beregnet i avansert programvare. Det betyr at konstruktørene kan utforme deler i et 2D-program, og så tar programvaren seg av plassering i printkammeret, krympingen og andre parameter.

10X

Ifølge HP kan den nye maskinen øke produktiviteten til metallprinting med tigangeren.

HP har jobbet sammen med en rekke store industrielle partnere som Volkswagen og Schneider Electric i flere år. Noen av partnerne er åpne om samarbeidet om printeren, men noen ønsker ikke å informere om at de jobber med teknologien.

HPs Metal Jet S100 blir lansert på en fagmesse i Chicago og gjøres nå tilgjengelig for kunder. Foto: HP

– Det finnes ikke noen teknologi som dekker alt fra ørsmå til veldig store metalldeler, men vi kan økonomisk printe deler på opptil kiloen – og opptil seks til syv kilo om vi strekker det utenfor det økonomiske området, sier HPs globale sjef for 3D-metaller, Ramon Pastor, i en webbasert pressekonferanse.

Prisen vil synke med bruk

Han understreker at det som virkelig kan få fart på teknologien, er volum. I dag er metallpulverne de bruker, som ulike former for rustfritt stål, veldig kostbare. Jo større omsetningen av metallpulver blir, jo mer vil prisene falle. Det finnes allerede en god del metall-legeringer de kan bruke, men foreløpig vil de ikke ta i bruk reaktive metaller som titan og aluminium.