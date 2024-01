TrønderEnergi har skilt ut vannkraft og eierposten i nettselskapet Tensio, og organisert resten av selskapet i aksjeselskapet Aneo. Det er en god modell for delprivatisering av Statkraft, sier Høyres Nikolai Astrup i et intervju med Dagens Næringsliv.

Siden vannkraften fremdeles er eid av TrønderEnergi, er kommunene som eier selskapet sikret utbytte fra vannkraften.

Aneo eier vindparkene TrønderEnergi etablerte, og de private eierne gjør det mulig for Aneo å investere i nye kraftprosjekter i Norge og Norden. De drifter også vannkraft for TrønderEnergi.

– Siden kommunene også beholdt et betydelig eierskap i Aneo, bidrar oppdelingen i et vannkraftselskap og et vekstselskap til å skape større verdier for de gamle eierkommunene enn det gamle TrønderEnergi kunne gjort, sier Astrup til DN.

Vil programfeste privatisering

Han ønsker nå at Høyre skal programfeste en slik løsning for Statkraft. Statkraft er 100 prosent statlig eid i dag. Staten tar derfor all risiko, og Astrup mener den risikoen bør deles. På sikt bør Statkraft børsnoteres, mener han.

For å sikre at vannkraften fremdeles har norsk eierskap foreslår han at dette legges i eget selskap som er heleid av staten. Det skal sikre utbytte.

Astrup mener dette vil gi Statkraft bedre vekstmuligheter ved at de får tilgang til kapital, lavere risiko og større åpenhet.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier til DN at han ikke tror dette er en god idé. Han viser til at Statkrafts konkurransefortrinn er å kombinere vannkraft med sol og vind, og at en modell som Astrup foreslår vil utfordre dette. Han mener at Statkraft heller bør videreutvikles som Europas ledende fornybaraktør.