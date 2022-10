Equinor har varslet at de vil levere utbyggingsplanen (pud) for det omstridte oljefeltet lengst nord i de åpnede områdene i Barentshavet i løpet av året. Utbygging av Wisting-feltet kan dermed bli en av vårens store stridssaker i Stortinget.

Bård Ludvig Thorheim er stortingsrepresentant for Høyre og sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Torsdag morgen deltok han på et frokostmøte i regi av Norsk klimastiftelse.

Han er klar på at Høyre ikke har bestemt seg for om de er for eller mot en utbygging av Wisting-feltet ennå.

– Det er gode argumenter både for og mot utbygging av Wisting. Vi har ikke konkludert 100 prosent med om vi mener feltet skal bygges ut eller ei. Når pud-en kommer, skal først departementet gå gjennom den, så skal den behandles i Stortinget, og så skal vi si vår mening om den der, sier han.

Gass for oljefelt

Høyre-politikeren kom likevel med flere argumenter for en utbygging av Wisting.

– Jeg ser absolutt utfordringen med Wisting. Samtidig vil jeg advare mot en for aktivistisk holdning. Ut fra de politiske rammene som er satt i et åpnet område; når alle krav oppfylles av industrien, så må vi kunne gi grønt lys politisk. Hvis ikke er det ingen rammer å forholde seg til og det vil være umulig å drive næringsvirksomhet i Norge, sier Thorheim.

Han pekte videre på at det før valget i fjor var en diskusjon om effekten av å stanse olje og gassproduksjonen i Norge, og at klimaeffekten ville være liten.

– Men ingen så vel da for seg et live eksperiment av hva det innebærer. Nå har Russland gått fra å levere 40 prosent av gassen til Europa til 10 prosent. Og vi har aldri før sett så sterk økning av kullkraft i Europa. Og synes man debatten om strømpris og rasjonering her er ille, så er den ti ganger verre i Storbritannia, sier han.

Videre peker han på at Europa trenger norsk gass og at de vil gjøre det i mange år fremover. Samtidig ligger det an til at norsk gassproduksjon kan synke drastisk om bare få år.

– Så kan man jo spørre seg hva oljefeltet Wisting har å gjøre med gass. Men en utbygging i området kan legge til rette for mer letevirksomhet her, påpeker Thorheim, og viser til at det er nettopp Barentshavet hvor det trolig er mest uoppdaget gass på sokkelen.

Tema i budsjettforhandlingene

Ettersom Wisting er et oljeprosjekt med en estimert kostnadsramme på mer enn 15 milliarder kroner, skal utbyggingen behandles i Stortinget, trolig til våren.

Lars Haltbrekken (SV) var også til stede på frokostmøtet, og var langt fra enig i at utbygginger i områder som er åpnet for oljevirksomhet automatisk skal få ja, og pekte på nettopp det at Stortinget skal ha anledning til å behandle prosjektene.

Flere håper uansett at Wisting-utbyggingen aldri kommer så langt, ved at budsjettpartner SV stiller krav om at Wisting ikke får grønt lys i budsjettforhandlingene. Haltbrekken ville likevel ikke gå inn i detaljer fra forhandlingene.

– Det vi har sagt er at vi trenger en radikal endring av norsk oljepolitikk. Vi vil ikke ha Wisting, vi vil ikke ha oljeskattepakke, ingen nye TFO-runder eller ordinære konsesjonsrunder. Men akkurat hva vi vil stille krav om i budsjettforhandlingene går vi ikke ut med nå. Men kommer Wisting til behandling i Stortinget, så vil jeg stemme nei, sa han på frokostmøtet.

– Så er jeg glad for at Høyre ikke har konkludert, så kan det hende de lander på et fornuftig standpunkt, legger han til.

Pud før nyttår

Dersom Wisting-feltet blir vedtatt utbygget blir det den nordligste utbyggingen på norsk sokkel, mer enn 300 kilometer nord for Finnmarkskysten.

Feltet er omstridt, nettopp fordi det ligger langt fra land og langt nord, i et sårbart område, ikke langt fra iskanten. I tillegg er planen at feltet skal produsere olje i 30 år fra oppstart i 2028, og dermed langt inn i perioden hvor verden har mål om netto nullutslipp.

For at prosjektet skal komme inn under den gunstige oljeskattepakken, må utbyggingsplanen leveres før nyttår, og det jobbes derfor iherdig i Equinor for å ha klar en pud i løpet av de neste par månedene.

Equinor leverte tirsdag et tillegg til konsekvensutredningen for feltet, som gikk nærmere inn på tema som helårlig aktivitet, miljørisiko, oljevernberedskap og bruk av beste tilgjengelige teknikker i utbygging og drift av feltet. Dette er tema som blant andre Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet hadde kommet med skarp kritikk av i konsekvensutredningen.