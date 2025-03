Høyre foreslår åtte grep for å gjenreise tilliten til norsk jernbane

Kø, forsinkelser og fulle tog har preget norsk jernbane de siste årene. Nå lanserer Høyre åtte tiltak for å bedre situasjonen for pendlere og reisende.

– Tog som ikke går i tide, har blitt regelen snarere enn unntaket. Det er uholdbart, og vi må sikre at pendlerne får et pålitelig togtilbud, sier Trond Helleland, transportpolitisk talsmann i Høyre.

Automatisk refusjon

I 2024 var ett av fire tog rundt Oslo forsinket i rushtiden, og i tillegg var mange avganger innstilt.

Tall fra Forbrukerrådet viser at norske togkunder årlig går glipp av opptil 100 millioner kroner i refusjoner.

Ett av tiltakene Høyre mener kan løse dette, er automatisk refusjon ved forsinkelser og innstillinger, slik at passasjerene slipper å søke manuelt.

– Når få krever refusjon merker heller ikke jernbaneselskapene den fulle negative konsekvensen av forsinkelsene. Derfor vil også automatisk refusjon gi insentiver til togselskapene for å forbedre punktligheten eller raskere sette opp alternativ transport, sier han.

Mindre fokus på eiendom

Videre mener Høyre at Bane Nor bør fokusere mer på vedlikehold og mindre på eiendomsutvikling.

De foreslår en gjennomgang av selskapets oppgaver, samt en ny materiellplan for å sikre nok tilgjengelige tog i fremtiden.

Blant de øvrige tiltakene er tydeligere samordning av sektoren, bedre vedlikehold av togene og en beredskapsanalyse for å styrke jernbanens drift.

– Regjeringen er mer opptatt av å gjeninnføre statsdrift enn å løse de reelle utfordringene på jernbanen. Vi er på lag med pendlerne og vil sørge for at de får et bedre togtilbud, sier Helleland.

TU har best Samferdselsdepartementet om en kommentar til saken. De har så langt ikke svart på henvendelsen.