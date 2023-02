– Dette er ikke et ja til kjernekraft i Norge, men et signal om at vi ikke lenger lukker igjen døren. I et langt perspektiv må vi kunne vurdere alle kraftformer, sier stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) til NRK.

Partiet vil utforske hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft fram mot 2050. Samtidig vil Høyre at Norge skal ta en aktiv rolle i den internasjonale forskningen og utviklingen av ny kjernekraftteknologi.

Høyres landsmøte gikk i fjor inn for å utrede kjernekraft i Norge, selv om partileder Erna Solberg advarte. Nå har hun snudd.

Ernas initiativ

– Jeg tok selv initiativ til at dette forslaget fremmes i Stortinget nå, skriver hun i en SMS til NRK.

– Nå følger vi opp vedtaket fra Høyres landsmøte. Det har vært litt ulike meninger i partiet om kjernekraft, men planen har alltid vært å fremme forslagene i Stortinget. Det var naturlig å avvente Energikommisjonens rapport, og i et 2050-perspektiv burde muligheter innen kjernekraft vært bedre drøftet, sier Thorheim.

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet er ikke særlig positiv til forslaget.

– Jeg har forståelse for Høyres behov for å markere seg i debatten. Men forslaget innebærer i praksis at vi må nedprioritere arbeidet med å bedre rammebetingelsene for andre kraftformer som kan bidra langt raskere, sier han.

Frp jubler – SV kritisk

Frp ønsker initiativet velkommen og beklager at Norge ligger bak flere av våre naboland i spørsmålet om kjernekraft.

– Regjeringspartiene bør nå virkelig kjenne sin besøkelsestid, og seriøst vurdere kjernekraft som en av fremtidens løsninger. I sin iver etter å bygge ut kostbar havvind og storstilt vindkraft på land virker det som at de bevisst unnlater å tilegne seg kunnskap om andre energiformer. Norge har ikke råd til de rødgrønnes utdaterte energisyn, sier Frps energipolitiske talsperson Marius Arion Nilsen til NTB.

Lars Haltbrekken i SV, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget sammen med Nilsen fra Frp, er svært kritisk. Han mener kjernekraft ikke er en løsning på de energiutfordringene Norge står foran.

– Jeg frykter at Høyre nå tar det første skrittet i retning av å tilrettelegge for atomkraftverk her. Det bør være uaktuelt, sier han til NRK.