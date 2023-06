Høyre: Ambisiøst fagmilitært råd

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen overleverte sitt fagmilitære råd til regjeringen onsdag.

– Forsvarssjefen har lagt fram et ambisiøst fagmilitært råd (FMR). Vi ser at FMR og Forsvarskommisjonens rapport trekker i samme retning, med anbefalinger om innretning av Forsvaret og betydelig økonomisk opptrapping de neste årene, sier Elvenes.

Han sier at det er en kontinuitet fra tidligere langtidsplaner å spore. Høyre ber om et bredt forlik.

– På bakgrunn av den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen, og den økonomiske opptrappingen som kreves, gjentar vi den klare oppfordringen til regjeringen om å involvere Stortinget i forkant av langtidsplanens fremleggelse neste år. Bare slik kan vi få et bredt forlik og en troverdig opptrapping av forsvarsbudsjettene som vil stå seg over en lang periode, sier Elvenes.

Forsvarspolitisk talsmann i Ap, Nils-Ole Foshaug, registrerer at forsvarssjefen har gitt fagmilitære råd som stort sett svarer med forsvarskommisjonens.

– Både i innhold, i prioriteringer og i utfordringsbildet. Det er jo betryggende, tenker jeg, sier Foshaug.

- Det betyr igjen at da er det vi politikere som må ta dette på største alvor og gå inn i de rådene og anbefalingene som er kommet nå, for å få til et forsterket forsvar som Norge har behov for.