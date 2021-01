Høyhus med busker og trær: Er det bare grønnvasking?

Innimellom dukker det opp spektakulære bilder av nye høyhus som er kledd med usannsynlig mange busker og trær. Er dette bare en klima-gimmick, et påskudd for å få tillatelse til å bygge høyt, eller renser disse byggene faktisk lufta lokalt og globalt slik utbyggerne hevder? Og hvor mye CO 2 tar de egentlig opp?