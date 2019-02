Høyesterett gir Norge medhold: Latvisk fartøy får ikke fiske snøkrabbe ved Svalbard

Høyesterett har forkastet anken fra det latviske fartøyet Senator som ble dømt for ulovlig fangst av snøkrabbe utenfor Svalbard.

Høyesterett konkluderer med at Norge etter folkeretten har eksklusiv rett til å utnytte snøkrabben, og at Svalbardtraktaten ikke er til hinder for å straffe fiskere som fanger snøkrabbe uten gyldig norsk tillatelse.

Dommen ble avgitt i storkammer torsdag og er enstemmig.

Sedentær art

Snøkrabben er en invaderende art i Barentshavet som har vandret inn i norske farvann fra russisk side. Det er foreløpig ikke et betydelig fiske etter arten, men Havforskningsinstituttet estimerer at krabbebestanden kommer til å bli en betydelig ressurs i Svalbardsonen.

Spørsmålet Høyesterett tok stilling til er om snøkrabben er en sedentær art eller ikke.

Etter FNs havrettskonvensjon har en kyststat eksklusiv rett til å utnytte naturforekomster på sokkelen, herunder sedentære arter. Dersom snøkrabben er en sedentær art, kan fangst av snøkrabbe gjøres betinget av tillatelse fra norske myndigheter, uten at dette er i strid med folkeretten.

I fiskevernsonen rundt Svalbard gjelder andre regler, blant annet at andre lands fartøyer kan ha rettigheter til fiske. Rederiet mente at det var Svalbardtraktaten som gjelder, og at likebehandlingsprinsippet mellom medlemmene av Svalbardtraktaten var brutt i og med at Norge kun delte ut dispensasjoner til fiske etter snøkrabbe til norske fartøyer.

Høyesterett vurderte kun om snøkrabben er en sedentær art eller ikke, og ikke om Norges praksis strider mot likebehandlingsprinsippet.

- Kampen er ikke over

Reder Peteris Pildegovics er skuffet etter dommen og stiller spørsmål om avgjørelsen er gjort på uavhengig grunnlag. Han sier høyesterettsdommen ikke er endelig punktum i saken.

- Denne dommen ødelegger inntrykket av en uavhengig domstol i Norge. Nå forbereder vi oss på plan b og plan c. Kampen er ikke over, den blir bare hardere og tøffere. Norge gjør denne saken mer komplisert, sier Pildegovics til Teknisk Ukeblad.

- Det er klart at denne saken kommer til å bli tatt til et internasjonalt nivå, sier han.