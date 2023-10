Høyesterett: Det var lovlig å melde Norge inn i Acer

Høyesterett slår fast at vedtaket i Stortinget 22. mars 2018 ikke innebar noen vesentlig overføring av myndighet ut av Norge og til EUs reguleringsmyndighet for kraft, Acer. Derfor var det heller ikke behov for å bruke en strengere regel i Grunnloven enn hva man ellers har pleid for å vedta direktiver og forordninger fra EU som skal inn i EØS-avtalen.

Høyesteretts 17 dommere var enstemmig enige i at innmeldingen i Acer samlet sett sto for en lite inngripende myndighetsoverføring av makt fra Norge. Derfor var det heller ikke behov for å bruke en annen grunnlovsbestemmelse enn paragraf 26, som medfører at Stortinget kunne vedta EUs tredje energipakke med alminnelig flertall.

Ville ha tre fjerdedels flertall - Tapte

Nei til EU, som har saksøkt staten, mente at vedtaket i 2018 skjedde uten et tilstrekkelig antall stortingsrepresentanter til stede under voteringen, og at det dermed brøt Grunnlovens paragraf 115.

Organisasjonen hevdet at Norges godkjenning av EUs tredje energimarkedspakke ville medføre at mer enn en «lite inngripende» overføring av myndighet ble overført til EU.

Derfor burde minst tre firedeler av stortingsrepresentantene deltatt under avstemmingen, og vedtaket burde vært gyldig først med et flertall på to tredeler, anførte saksøkerne.

Høyesterett: ACER kan ikke vedta nye kabler

Høyesterett fastslår at ACER/ESA ikke kan bestemme om det skal bygges nye utenlandskabler, eller forby restriksjoner på eksport av kraft. Heller ikke strømpriser kan ACER/ESA fastsette. Dette er Nei til EU enig i, heter det i dommen.

Nei til EU har argumentert med at vedtak fra ACER indirekte kan påvirke strømprisene. Men Høyesterett mener at en slik effekt ikke kan være annet enn marginal, da utenlandskablene uansett finnes og Norge uansett er en del av det europeiske kraftmarkedet.

Strømprisene er en funksjon av en rekke forhold, så som overføringskapasitet, værforhold og prisen på annen energi, skriver Høyesterett.

Konklusjonen er at selv om stortingsvedtaket i 2018 overførte myndighet i energisektoren, fikk ikke EU-organer myndighet til å treffe beslutninger av stor samfunnsmessig betydning i Norge. Derfor kommer Høyesterett til at myndighetsoverføringen er lite inngripende, og at Stortinget ikke brøt Grunnloven.

– Villedning og konspirasjonsteorier

– Denne dommen viser at mye av diskusjonen om Acer er basert på villedning og konspirasjonsteorier. Høyesterett slår ikke bare fast at myndighetsoverføringen er lite inngripende, men at den faktisk er i ytterkant av hva som i det hele tatt kan kalles en myndighetsoverføring, sier Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge.

– Energipolitikken i Norge bestemmes av norske politikere. Høyesterett er tydelige på at det er norsk politikk og markedet, ikke Acer, som bestemmer strømprisene i Norge. Det er en myte at Acer er viktig for norske strømpriser, sier Standal.

Høyres Nikolai Astrup kaller det «en knusende dom». Han sier at den viser at Nei til EU har tatt helt feil om energisamarbeidets betydning for strømprisene.

Nei til EU-leder Einar Frogner lover kamp mot framtidige energimarkedspakker fra EU, men vedgår at det nå er «et lite vakuum» etter Høyesteretts Acer-dom.

– Vi skal fortsatt kjempe for å ha politisk kontroll så langt det er mulig over det norske strømmarkedet, sier Frogner til NTB.