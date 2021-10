Høyere vannstand i magasinene, men fortsatt nær minimum

Forrige uke økte magasinfyllingen i Norge med 1,7 prosentpoeng, til 64,5 prosent. Det er likevel 18 prosentpoeng under medianen.

Nord-Norge hadde høyest fyllingsgrad med nesten 81 prosent, mens Sørvest-Norge (NO2) lå på bare 55 prosent.

I uke 39 var tilsiget på 3,6 TWh, som er 24 prosent mer enn gjennomsnittet for uken. I uke 40 er det ventet et tilsig på 4,2 TWh, som er 150 prosent av ukegjennomsnittet. Siste måling ble gjort søndag 3. oktober.

Uvanlig varmt

Mye vindkraft i Nord-Europa bidro til at kraftprisen falt i alle prisområder fra uke 38 til uke 39. I hovedsak kom dette av at kraftprisene falt til null - og under null - søndag morgen, skriver NVE.

Negative priser er svært uvanlig i Norge, og oppstår typisk når lav etterspørsel faller sammen med høy produksjon av vindkraft.

I uke 39 var temperaturen 1–4 grader over ukegjennomsnittet for 1999-2018 i hele landet. Også i uke 40 er det ventet temperaturer på 1–3 grader over gjennomsnittet i heile landet.

Store inntekter fra ny kabel

I sin ukesrapport skriver NVE også at kraftkabelen til England, North Sea Link, ble satt i prøvedrift fredag 1. oktober. Den vil på sikt kunne overføre 1400 MW kraft mellom Storbritannia og Sørvest-Norge, men har halv kapasitet den første tiden.

Forbindelsen ble i forrige uke utelukkende brukt til eksport, og ifølge energinettstedet Montel har kabelen tjent inn 130 millioner allerede i sin første uke. Disse inntektene deles mellom Statnett og National Grid.

Hvis de store prisforskjellene mellom Norge og England holder seg, og det eksporteres på full kapasitet (1.400 MW) i et helt år, vil den nye kabelen tjene inn nesten 12,5 milliarder kroner i året. Da vil den være nedbetalt på under halvannet år, ifølge Montel.

På grunn av gassmangel opplever Storbritannia nå ekstremt høye kraftpriser. Onsdag kveld mellom klokken 20 og 21 vil prisen i Storbritannia bli hele 470,53 EUR/MWh, mens NSL-kabelen (som er et eget prisområde) ligger på 117,45 EUR/MWh.

I denne timen skal det gå 712 MW med kraft, noe som gir nær 2,5 millioner kroner i flaskehalsinntekter, skriver Montel.