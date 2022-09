Høsttrend: Flere er mer på hjemmekontoret 

Gjennom hele pandemien har Opinion spurt omtrent 100.000 nordmenn om hjemmekontor.

Andelen av arbeidsstyrken på hjemmekontor falt jevnt og trutt gjennom våren 2022. Ved starten av året, i januar, var andelen på hjemmekontor på hele 42 prosent. I begynnelsen av juni var andelen falt til 12 prosent.

Men nå er det altså flere.

– Gjennom våren valgte stadig flere å vende tilbake til arbeidsplassen, men høsten ser så langt ikke ut til å følge samme trend, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en pressemelding.

Nå i september 2022 oppgir hele 22 prosent av arbeidstakerne som er spurt at de hovedsakelig har hjemmekontor.

Forskning fra OsloMet viser samtidig at folk med hjemmekontor stresser mindre, men jobber mer.

Har vi begynt å like digitale møter?

Syv av ti nordmenn oppgir gjennom pandemien at de har deltatt på digitale møter (68 prosent). Ser man utelukkende på arbeidsstyrken, er tallet 82 prosent.

Er det en fordel eller en ulempe for effektiviteten at et møte er digitalt? Nå i september svarer rundt en av fire at de ikke vet.

Resten er delt omtrent på midten. 39 prosent sier at digitale møter ikke er mindre effektive enn fysiske, mens 35 prosent sier at digitale møter er mer effektive.

Forskere mener også at vi blir mer slitne av videomøter.

Tror det blir julebord

Det er akkurat flertall for julebord i undersøkelsen. 51 prosent av de spurte i september sier at de kommer til å delta på julebord i år. 30 prosent sier nei til dette, mens 20 prosent vet ikke.

I fjor var det bare 40 prosent som trodde at det ble noe julebord på dem.

– Utover høsten i fjor og forfjor så vi at stadig flere antok at julen ble koronapreget jo nærmere julen nærmet seg. Men la oss håpe at vi slipper det i år, sier Clausen.

Bare 9 prosent tror julen blir annerledes på grunn av koronasituasjonen, men samtidig mener 31 prosent at antallet tilfeller av koronasmitte i Norge vil øke.