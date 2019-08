Hos Norconsult har tidsbruken i dusjen blitt et samtaletema i lunsjen

Hos Norconsult i Trondheim er direktør Øyvind Wanderås for tiden i hard konkurranse med sine ansatte om å leve mest mulig miljøvennlig.

– Før var det ingen som var interessert i å vite hvor lenge jeg dusjet. Nå spør alle om det, sier Wanderås.

Det frivillige prosjektet skal gjøre Norconsult bedre i stand til å treffe riktige miljøvalg for sine kunder. Men det har også vekket noe helt annet hos de ansatte.

– Det er fantastisk mye konkurranseinstinkt hos ingeniører og arkitekter. Med denne konkurransen prøver vi å gjøre noe som er litt alvorlig til noe litt artig, samtidig som de ansatte lærer noe underveis, sier han.

Wanderås er klar på at konkurransen ikke er ment som å være en pekefinger til de ansatte.

– Det er bare positive tiltak som skal registreres, sier han.

Kaldt vann og klut

Satser på bærekraft For å bidra til bærekraftige løsninger har Norconsult fokus på å gi kundene gode råd om hvordan de kan redusere sine prosjekters klimamessige fotavtrykk og forbruk av energi gjennom prosjektering, bygging, vedlikehold, drift, og gjenbruk/rivning.

Norconsult har bærekraft som ett av tre strategiske hovedtema i inneværende strategiperiode. Av FNs bærekraftsmål anses 8 som som spesielt relevante for Norconsult: Ren energi for alle Innovasjon og infrastruktur Bærekraftige byer og samfunn Ansvarlig forbruk og produksjon Rent vann og gode sanitærforhold Stoppe klimaendringene Liv på land Liv under vann

Etter to dagers konkurranse er 73 prosent av de ansatte ved kontoret i Trondheim med. De 201 deltakerne har spart 4124 kilo CO 2 -ekvivalenter. Det tilsvarer en kjøretur fra Tromsø til Cape Town.

Alt som kan ha en positiv effekt på miljøet loggføres. Det være seg nevnte dusjing, sykling eller gåing til jobb, samt tørking av klær på snor i stedet for i tørketrommel. Eksempelvis er det fordelaktig å droppe dusjen og heller vaske seg med klut. Gjerne med kaldt vann.

– Det er mange ulike aktiviteter som en kan bidra med. Ikke alle kan gå til jobb, men jeg tror alle finner noe de kan forbedre, sier rådgiver Nina Eklo Kjesbu.

Stort potensial

Alt som registreres kan følges med i sanntid på mobilen, på pc-en eller på en skjerm i kantinen. Det er første gang Norconsult kjører en konkurranse på klimabesparelser for de ansatte.

– Vi har selv valgt å være pilot på dette. Så får vi se om det kan gjøres andre steder senere. Jeg mener dette har et nasjonalt potensial for hele selskapet med 3800 ansatte, sier Wanderås.

Sentralt i arbeidet for å redusere klimafotavtrykket står bærekraft. Er de ansatte bevisste på dette, så smitter det også over på kundene.

– Skal vi være gode rådgivere på bærekraft, så må vi selv også vise bærekraft i det vi gjør, sier han.

Sykurs for dummies

I kantinen frontes vegetarmat mer enn før. Flere elsykler er anskaffet. Men også helt andre aktiviteter er satt i gang, deriblant et kurs med nål og tråd.

– Det er satt opp et sykurs for dummies. Her skal vi lære hvordan vi tar var på gamle klær, sier leder for Team Bærekraft i Norconsult, Guro Thue Unsgård.

Øyvind Wanderås sier det de gjør i dag også har betydning for fremtidens rekruttering.

Økt miljøbevissthet vil gjøre dem til bedre rådgivere. Det mener Nina Eklo Kjesbu (f.v.), Guro Thue Unsgård og Øyvind Wanderås. Foto: Havard Zeiner

– Du ser de unge som demonstrerer for miljøet i dag. Det er morgendagens ansatte. De som har en tydelig holdning til bærekraft og miljø er den type medarbeidere vi ønsker oss, sier Wanderås.

Hele konkurransen er tillitsbasert. Det går med andre ord an å jukse.

– Jeg tror ikke vi har noen juksere blant oss, men om noen jukser seg til topps så tror jeg ikke premien vil smake like godt, sier Unsgård.

Premien er nemlig en middag på en av Trondheims beste restauranter.

Har tydelige klimaplaner

Det er ikke bare Norconsult som vil redusere klimautslippene. Multiconsult, Veidekke, Cowi og Skanska har alle klare klimamål.

Leder for bærekraft i Multiconsult, Guri Lindmark, sier til TU at de har ført klimaregnskap siden 2007. Hun forteller at alt av reiser kartlegges nøye. I planene til selskapet ligger også at de som har kontorsted i de store byene skal reise kollektivt.

– Det er også lagt til rette for å gjøre arbeidsplassen sykkelvennlig gjennom kriterier gitt av Syklistenes landsforening, sier hun.

Når det kommer til mat, ble det for flere år siden lansert kjøttfri dag i alle kantinene. Ved Bergenskontoret har en også startet radikale tiltak med tanke på den mye omtalte bompengesituasjonen.

– Her handler det om å la bilen stå og frigjøre parkeringsplasser for siden å bruke pengene en sparer på «gulrøtter» som motiverer for å gå, sykle, samkjøre og reise kollektivt, sier hun.

– Dramatisk kutt i energiforbruket

Kommunikasjonsdirektør for Cowi i Norge, May Kristin Haugen, sier de gjør mye for å redusere egne klimautslipp. Hun viser blant annet til valget om å samlokalisere virksomheten i Oslo. De nye kontorlokalene som ble tatt sommeren 2016 har passivhusstandard og Breeam Excellent-sertifisering. Dette er den nest høyeste av fem klassifiseringsnivåer.

– Dette førte til et dramatisk kutt i energiforbruket, skriver Haugen i en e-post.

Cowi har også investert i en stor sykkelparkering med tilhørende vedlikeholdsstasjon for sine ansatte i Oslo.

I Skanska Norge sier miljøsjef, Randi A. Lekanger, at de beregner sitt klimafotavtrykk gjennom den internasjonale standarden for måling av drivhusgasser, Greenhouse Gas Protocol Initativ.

– Skanska er flere år på rad rangert på topp blant de nordiske byggselskapene når det gjelder rapportering av de direkte og indirekte CO2-utslipp, skriver hun i en e-post.

Skanska har også besluttet at alle egenutviklede boligprosjekter skal Breeam- sertifiseres fra 2020.

Elbiler og elsykler til utlån

Miljørådgiver i Veidekke, Hege Hansesveen, kan fortelle at de har iverksatt en rekke tiltak for å redusere klimabelastningen. Det gjelder på alle områder, fra fossilfrie byggeplasser, via elsykler og til kantinemat.

De siste årene har en stor del av Veidekkes maskinpark også blitt elektrifisert, og nå drives over 80 av Veidekkes varebiler med elmotor. En el-gravemaskin på 26 tonn er også i bruk, og antall fossilfrie byggeplasser øker.

Både elbiler og elsykler er til utlån på flere av kontorene. Veidekke er også opptatt av å redusere matsvinn.

– Siste måling på hovedkontoret vårt viser at det nå bare kastes 8,5 kilo matavfall i uka på kjøkkenet. Det tilsvarer 8,75 gram per person av dem som spiser totalt i uka, og det er ikke mye, sier hun.