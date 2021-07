Hevder vispet superstoff skal få fly til å høres ut som hårfønere

Fly er fantastiske på mange måter – men de bråker også. Ifølge det svenske Folkhälsomyndighetens miljørapport fra 2017, bor 19.000 mennesker i Sverige slik til at de blir utsatt for flystøy som er over de 55 desibel som myndighetene har satt som en retningslinje. I tillegg opplever rundt en prosent av den svenske befolkningen at de er forstyrret av flystøy. Det belyser at problemet er utbredt.