Toyota har ikke akkurat hatt en smertefri lansering av sin første elbil, bZ4X. Etter bare to måneder på markedet i hjemlandet Japan, måtte alle bilene tilbakekalles fordi det ble oppdaget at hjulene kunne falle av.

Verdens største bilprodusent har siden funnet en løsning og gjenopptok produksjonen 6. oktober. Det ligger ikke an til at bZ4X vil bli noen stor salgssuksess med det første.

Ikke fordi bilen ikke er et attraktivt produkt, men fordi produksjonsvolumet er lavt.

De lager nå rett over 1000 biler i måneden. Dette tallet inkluderer tvillingmodellen Subaru Solterra, som produseres ved samme fabrikk, skriver Reuters.

Ifølge Reuters, som viser til tre personer med kjennskap til planene, planlegger Toyota å øke produksjonen til 6 eller 12 ganger mer enn dagens nivå. Men dette skal være fra 2025, og bare dersom Toyota klarer å sikre de komponentene som trengs.

Dette vil kreve at Toyota bygger en ny fabrikk i Japan.

Det skal angivelig foreligge planer om å gjøre store endringer i Toyotas elbilstrategi. Selskapet skal være i gang med en gjennomgang av denne, og utviklingen av noen av deres planlagte fremtidige elbilmodeller skal være stanset.

Resultatet kan bli en fullstendig omstart av elbilsatsingen.

For lave anslag

Målet skal ifølge Reuters' kilder være å posisjonere Toyota bedre for å møte konkurransen. En arbeidsgruppe skal være i gang med å lage planer for forbedringer av deres eksisterende e-TNGA-plattform for elbiler, eller eventuelt å utvikle en ny arkitektur som gjør det mulig å redusere produksjonskostnadene.

Plattformen er utviklet med tanke på at bilene skal kunne produseres på samme produksjonslinje som eksisterende fossilbiler. Dette var et valg produsenten tok basert på en antakelse om at rundt en tredel av det globale salget deres måtte være elbiler innen 2030. Denne antakelsen er trolig for lav.

Toyotas nye elbil, bZ4X, er bygget på e-TNGA-plattformen. Foto: Toyota

Ifølge det internasjonale energibyrået IEA må elbilandelen være 60 prosent i 2030 dersom målet om netto nullutslipp i 2050 skal kunne nås. Enkelte analyser antyder at elbilandelen vil være rundt 50 prosent i 2030.

Arbeidsgruppen skal legge frem resultatet tidlig neste år. Arbeidet kan på kort sikt bremse Toyotas elbilsatsing, men også styrke den på lang sikt, blant annet ved å effektivisere produksjonsprosessene deres.

Ser til Tesla

En av de sentrale årsakene til at Toyota ønsker å revurdere sin strategi, skal være at de blir forbikjørt av Tesla på produksjonskostnader. Reuters' kilder sier at Toyota nå vurderer å ta i bruk produksjonsprosesser tilsvarende de store støpemaskinene Tesla bruker for å støpe store deler av understellet på sine biler.

De skal også vurdere å pensjonere e-TNGA-plattformen tidligere enn opprinnelig planlagt og erstatte denne med en ny elbilplattform utviklet fra bunnen av. Det er en prosess som kan ta inntil fem år.

Toyota skal angivelig vurdere flere av Teslas teknikker for å redusere vekt og pris på bilene sine.