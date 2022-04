Hevder Tesla bare vil produsere 30.000 biler i Tyskland i år

Det produseres rundt 350 biler i uken ved Teslas fabrikk i Tyskland, skriver Automobilwoche. Innen utgangen av april skal produksjonen økes til 1000 biler i uken, og det skal ikke innføres to skift ved fabrikken før juli.

Årsproduksjonen for 2022 vil ved utgangen av året være rundt 30.000 biler, ifølge avisens kilder, som skal ha kjennskap til planene.

Fabrikken er bygget for en årlig kapasitet på 500.000 biler. Tesla har ikke sagt at de kommer til å produsere så mange biler i 2022, og det er ventet at de kommer til å bruke en stund på å få produksjonen opp på dette nivået.

30.000 biler er likevel bare 6 prosent av kapasiteten. Dersom dette blir fasit ved slutten av året, kan det være flere grunner til dette. Det handler sannsynligvis om årsverk og deletilgang.

Ifølge en analyse gjennomført av ANP Management Consulting, som avisen viser til, skal det så langt være rundt 3500 ansatte ved fabrikken. Det rimer med Teslas egne opplysninger om «mer enn 3000 ansatte», ifølge en pressemelding som ble sendt ut i forbindelse med åpningen i mars.

Behovet skal være totalt 12.000 personer innen utgangen av året. I forbindelse med åpningen av fabrikken meldte Tesla at de ville ansette flere tusen personer de kommende månedene.

Importerer komponenter fra Kina

Tesla produserer ikke batterier eller motorer ved fabrikken i Grünheide, men importerer dette fra fabrikken i Shanghai i Kina. Omtrent halvparten av bilene Tesla produserte i 2021, ble levert fra denne fabrikken, og det kan tenkes at de ikke kan levere så mange komponenter som det er behov for i Tyskland.

Målet er at Tesla skal produsere batterier i Tyskland. Ifølge avisen skal bilprodusentens nye 4680-celler, som er større enn 2160-cellene som produseres i Kina, tas i bruk i produksjonen til høsten.

Avisens kilder hevder at Tesla kommer til å stanse all produksjon i en treukersperiode i forbindelse med dette. De skal da legge om produksjonslinjene for å installere såkalt strukturelle batteripakker.

Det er ikke kjent hvorvidt dette betyr at Teslas batteriproduksjon skal starte i forbindelse med dette. I dag produseres disse cellene i USA, og de brukes kun i biler som bygges i Teslas nye fabrikk i Texas.

Teslas uttalte mål for batteriproduksjon i Tyskland er 50 gigawattimer. Med en gjennomsnittlig batterikapasitet på 70 kilowattimer vil det i så fall bety batterier nok til å produsere over 700.000 biler i året når produksjonen går for fullt.