Hevder at denne nye elektriske motoren har 97 prosent effektivitet

HVH320 er laget for bilindustrien – og skal kunne fungere i alt fra personbiler til tunge nyttekjøretøyer. Elektromotoren leveres med en inverter som gjør den direkte kompatibel med 800 volt batterisystemer, som blant annet bidrar til å forkorte ladetiden til elbiler.

Motoren fra Michigan leverer over 400 kW, med et dreiemoment på 1270 Nm – og ifølge produsentens pressemelding har den optimalt en virkningsgrad på 97 prosent.

Lys framtid for el-lastebiler?

Totalt vil man lansere fire versjoner av HVH320, som skal begynne å bli produsert i 2024 – og Borg Warner sier at den allerede har sikret en av de største europeiske bilprodusentene som kjøper.

– Ved å bruke maskinen vår, som er klassifisert for 800 volt, kan kundene redusere ladetiden betydelig og oppnå en høyere energitetthet, noe som gjør fremtiden enda lysere for elektriske lastebiler, sier Stefan Demmerle, sjef for Borg Warner Powerdrive Systems.

Forkortelsen HVH står for «High Voltage Hairpin», og motoren har blant annet en patentert statorvikling. En såkalt hårnålsvikling består av rektangulære kobberstenger som er bøyd i den ene enden av maskinen, noe som gir formen som minner om en hårnål. Med hårnålsviklingen kan man oppnå en høy fyllingsfaktor, som hjelper deg med å lettere lede bort varmen som oppstår når strøm passerer gjennom lederne – sammen med økt effekttetthet.

Tesla skal ligge på 97 prosent

Virkningsgraden til en elektrisk motor avhenger av en rekke faktorer og kan for eksempel tegnes i et diagram med dreiemoment på y-aksen og omdreiningstall på x-aksen. For en annen av Borg Warners motorer, HVH250, ser diagrammet slik ut:

Virkningsgrad som en funksjon av omdreiningstall og dreiemoment for Borg Warner HVH250. Illustrasjon: Borg Warner

Elbilprodusenten Tesla, som også lager sine egne elektriske motorer, sies å nå over 97 prosent virkningsgrad med de nyere permanentmagnetmotorene, ifølge kilder til Electrek.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.