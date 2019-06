Her tilbyr de lading til alle beboere: Over 700 kan lade elbilen i grendelaget

Fram til i år har det vært forbudt å lade elbiler i garasjene til Vevelstadåsen grendelag. Å lade med kontakter som har vært beregnet på motorvarmere, har ikke vært noen varig løsning. Til nå har elbileiere i borettslaget vært henvist til å lade på jobb.

Grendelaget, som ligger i Ski kommune i Akershus, består av 687 terrasseleiligheter fordelt på 15 blokker og tre sameier. Blokkene er oppført på første halvdel av 70-tallet, lenge før noen tenkte på å legge til rette for elbillading.

Da han ble pålagt av sameiets årsmøte å utrede elbillading i sameiets garasjer, mente styreleder Espen Andresen i Vevelstadåsen grendelag at det antagelig var en håpløs oppgave. Som mange andre tillitsvalgte i borettslag og sameier hadde han erfaring med hvor vanskelig det kan være å få med flertallet på kostbare oppgraderinger.

Lading til alle for 3000 per leilighet

Resultatet er at de har etablert mulighet for elbillading i alle garasjene i grendelaget og oppgradert el-infrastrukturen inn til alle tre sameiene. Kostnaden per leilighet for hele prosjektet ligger et sted mellom 3000 og 3500 kroner.

– Vi har vært heldige og truffet godt på flere støtteordninger. Uten dem ville totalkostnaden ligget på mellom 7000 og 8000 kroner per leilighet, sier Andresen til Teknisk ukeblad.

Prosjektet har fått støtte fra Akershus fylkeskommune, Obos, Ski kommune og nettleverandøren Norgesenergi. Av disse er det bare Akershus fylkeskommune som fortsatt gir støtte til tilsvarende prosjekter.

– Norgesenergi har bygget to nye trafoer og lagt 15 nye stikkledninger inn i blokkene. Takket være støtteordningen fikk vi 150.000 kroner i rabatt for hver stikkledning. Det har gjort en stor forskjell, sier Andresen.

Fra venstre: Prosjektleder Kristofer Paulsson i Bravida, styreleder Espen Andresen i Vevelstadåsen grendelag, og rådgivende ingeniør Mats Graff-Wang i Konsel foran innkjøringen til en av garasjene på Vevelstadåsen.

Måtte øke strømkapasiteten

Rådgivende ingeniør Mats Graff-Wang i Konsel sier at uten Norgesenergis vilje til å oppgradere strømkapasiteten inn til blokkene, hadde ikke prosjektet kunnet realiseres.

– Med den strømkapasiteten som var her, kunne du maks bygget tre-fire ladeplasser per blokk. Da hadde vi snakket reell kø, der folk måtte skrive seg opp på lading som om det var tider i fellesvaskeriet, sier Graff-Wang til Teknisk ukeblad.

Nå har de i stedet fått mulighet til å etablere ladeplass på hver eneste parkeringsplass i garasjeanlegget som ligger under hver av blokkene. I taket ligger det strømskinner levert av Schneider Electric. Fra disse kan det trekkes kabler til ladestasjoner som monteres ved hver parkeringsplass.

Slik ser det ut i garasjen. I øverst til høyre i bildet kan du se strømskinna som er montert i taket. kablene strekkes fra den og fram til biloppstillingsplassene på hver side.

Kjøper ladestasjonen utenom

Selve ladestasjonen må hver beboer bekoste som en engangsinvestering. Den koster 18.500 inkludert kabling og installasjon. Bravida, som har hatt totalentreprisen på anlegget, forteller at over hundre så langt har valgt å benytte seg av et introduksjonstilbud som har gitt et par tusen i rabatt på ladestasjonene.

Hver garasje har et anlegg med kapasitet på mellom 100 og 160 ampere. Utstyret Schneider har levert, gjør at man til enhver tid kan lade for den kapasiteten som er tilgjengelig på anlegget. Det betyr at om lag 20 biler kan lade med full kapasitet før de må begynne å dele på den tilgjengelige kapasiteten.

Ladestasjonene i garasjene driftes av Lyse-eide Smartly.

– Når bil 21 kobler seg på ladeanlegget, så betyr jo ikke det at de andre bilene blir skrudd ned til null. Det betyr heller at alle bilene lader på 95 prosent kapasitet i stedet for hundre, sier prosjektleder Kristofer Paulsson i Bravida til Teknisk ukeblad.

Kontrollerer ladingen med app

Det er Lyse-eide Smartly som nå tar over og drifter ladeanlegget. Gjennom en egen app kan beboerne kontrollere egen lading, og alt av kundestøtte og fakturering går via Smartly, som sitter igjen med ti prosent av omsetningen.

Grendelaget bestemmer selv hvilken pris beboerne betaler for å lade i fellesgarasjen. Foreløpig er prisen satt til 1 krone og 50 øre per kilowattime. Denne kan komme til å bli justert etter hvert som man gjør seg noen erfaringer, sier Andresen.

Uvurderlig ingeniør-støtte

Det er ikke noen enkel sak for et styre i et sameie eller borettslag å sette i gang et stort og komplisert prosjekt som dette. Styreleder Espen Andresen sier støtten fra rådgivende ingeniør Mats Graff-Wang i Konsel har vært uvurderlig.

– Vi hadde hentet in flere tilbud, men vi hadde ikke de faglige forutsetningene for å vurdere tilbudene og løsningene opp mot hverandre. Løsningen ble å få Konsel vil å utarbeide en kravspesifikasjon som styret kunne benytte seg av for å velge en leverandør. Sier Andresen.

Nå mener Andresen at Vevelstadåsen har fått en fremtidsrettet infrastruktur for elbil-lading, som ikke utelukker potensielle kjøpere. I dag har litt over hundre av de i underkant av 700 garasjeplassene fått installert ladestasjon, men Andresen tror dette tallet kan øke betydelig i takt med bilparken i sameiet fornyes.

– Når regjeringen sier at alle nye biler skal være fossilfrie innen 2025, så må vi nesten ta konsekvensen av det, smiler han.