Her skal hotellgjestene senkes ned i havdypet

Det polske selskapet Deep Ocean Technology planlegger byggingen av en Science fiction-lignende vanninstallasjon ved navn «Water Discus». Ifølge selskapet, som har installasjonen som sitt hovedprosjekt, ser de for seg mange ulike bruksområder for den innovative installasjonen.

Se selskapets presentasjonsvideo og illustrasjonsbilder i bildekarusell nederst i artikkelen.

Modell av «Water Discus». Illustrasjon: Deep Ocean Technology

Livestream av gjestene, ubåter og eksotisk hage

Eksempelvis vil resepsjonsområdet være utstyrt med monitorer som kan livestreame de ulike undervannsaktivitene, som dykking og safari med to planlagte mini-ubåter med plass til tre personer i hver, tilknyttet undervannsenheten. Slik kan alle gjestene oppleve ulike aktiviteter, uten å faktisk delta i dem, står det å lese i prospektet.

Videre heter det at enhetene over overflaten vil ha et sjøvannbasseng med dykketrening, en stor restaurant, et velutstyrt spa-annlegg og et eksotisk hageområde der gjestene kan «ta en pust i bakken fra de krevende undervannsaktivitetene».

«Water Discus». Illustrasjon: Deep Ocean Technology

Panorama over og under vann

Designet med flere «tallerkener» i ulike størrelser gjør at samtlige rom får panorama-utsikt.

Den sopp-lignende strukturen stikker fem meter opp av vannet. I tillegg har modellen en undervannsdel som kan heises opp og ned i vannet, slik at gjestene kan observere sjølivet på nært hold. Her skal det være luft med normalt atmosfærisk trykk. Følgelig vil man kunne oppholde seg under vann i ubegrenset tid, uten at dekompresjon er nødvendig.

«Water Discus». Illustrasjon: Deep Ocean Technology

Fra undervannshotell til militær virksomhet

Og selv om produktet først og fremst fremmes som et undervannshotell med restaurant og dykkefasiliteter, har det polske gründerselskapet flere mulige bruksområder i tankene.

«Water Discus». Illustrasjon: Deep Ocean Technology

Krzysztof Koniuszaniec, prosjekt- og forskningsleder i Deep Ocean Technology, understreker overfor TU Bygg at enheten kan brukes til mange ulike formål, fordi den kan tilpasses spesifikke kunde- eller investorforventninger.

Blant de alternative bruksområdene selskapet foreslår, er undervannsrestaurant, forskningsstasjon for havforskning, privat bolig og til og med militær aktivitet.

«Water Discus». Illustrasjon: Deep Ocean Technology

– Viktig å få bygget den første

Ifølge selskapet er «Water Discus» utviklet i samarbeid med entreprenører, forskere og designere, blant annet fra fakultet for havforskning og skipsteknologi i Gdańsk. Selskapet er ifølge prospektet fortsatt åpne for forslag til endringer og forbedringer.

– Nå jobber vi med en prototype for den første enheten, for å vise fram teknologien. Vi har gjennomført ulike tester og undersøkelser i fem år, noe som har ført til teknisk dokumentasjon av objektet vårt og gjort oss klare til å kommersialisere forskningsresultatene, sier Koniuszaniec.

– Foreløpig gjennomfører vi samtaler over hele verden, og vi deltar på messer og utenlandsturer for å markedsføre produktet. Men i tråd med våre tidligere observasjoner vil det være avgjørende å få bygget den første enheten.

Modell av «Water Discus». Illustrasjon: Deep Ocean Technology

Kvadratmeterpris: 10.000–12.000 dollar

Prosjektet har fått delfinansiering fra EUs regionale utviklingsfond. Ellers er investorene på nåværende tidspunkt hovedsakelig privatpersoner, forteller prosjektlederen.

– Kostnadene ved bygging kan være forskjellige hver gang, fordi hvert bygg er tilpasset individuelle behov samt miljømessige og juridiske forhold på et gitt sted. Den gjennomsnittlige kostnaden per kvadratmeter er om lag 10.000–12.000 amerikanske dollar, avhengig av utstyret, sier Koniuszaniec.

Deep Ocean Technology har foreløpig ingen kunde på plass for den første enheten. Da planleggingen av prosjektet ble annonsert for fem år siden, hadde de en avtale med investoren Swiss firm Big Invest om å etablere den første enheten i samarbeid med Dubai Drydocks World. Planen om å plassere den første enheten i Dubai ble imidlertid skrinlagt da denne investoren trakk seg ut. Undervannsprosjektet har nå flere nye interessenter, forteller prosjektlederen.

– Vi har mange potensielle kunder og partnere, men alle ønsker å se den første enheten før de bestemmer seg. Derfor jobber vi for tiden på et polsk prosjekt, med beliggenhet i Gdynia, hvor vi allerede har administrative tillatelser og teknisk design.

Selskapet planlegger å være i gang med byggingen av den første enheten neste år.

Se selskapets video-presentasjon av prosjektet under: