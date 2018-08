Her sender SpaceX opp den samme raketten for andre gang på tre måneder

Bare tre måneder etter at den nye Block 5-varianten av Falcon 9-raketten fra SpaceX ble sendt opp i atmosfæren for første gang, sto den samme raketten klar til oppskyting på Cape Canaveral i morges. Denne arbeidshesten av en rakett er spesialkonstruert for å kunne brukes opptil 100 ganger, med kort servicetid mellom oppskytingene.

I videoen over kan du se den vellykkede oppskytingen, som skjedde klokka 0618 norsk tid.

Landet på droneskip

Etter en halvtimes ferd mot himmelen kunne Falcon 9 levere fra seg en den indonesiske kommunikasjonssatelitten Merah Putih i bane, 35400 kilometer over ekvator. Den første delen av raketten landet på droneskipet "Of Course I Still Love You" i Atlanterhavet etter bare åtte minutter. Derfra vil den hentes til land og klargjøres for et tredje oppdrag. Det vil bli første gang en slik rakett brukes tre ganger.

Strategien med rask gjenbruk av raketter regnes som vesentlig for å kunne drive romfart med forsvarlig økonomi i framtiden, spesielt med planene for å dra til Mars.

Dagens oppdrag var det 15. i rekken for SpaceX i år.