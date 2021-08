Her sender de droner opp i skyene for å framprovosere regn

Storbyen Dubai i De forente arabiske emirater har et typisk ørkenklima, med et årlig regnfall på stusslige 68 millimeter, mens snittemperaturen ligger på hele 28,2 grader. Ikke rent sjelden kryper gradestokken høyt opp på 40-tallet.

Under slike klimatiske forhold kan noen ekstra regnskyll være kjærkomment, og ved hjelp av forskere fra University of Reading i Storbritannia kan Emiratene nå utnytte avansert teknologi til å tvinge fram mer regn.

Elektrisk ladning

Forskernes metode er beskrevet i Journal of Atmospheric and Oceanic Technology. Kort fortalt går den ut på å påvirke de elektriske ladningene som naturlig finnes i atmosfæren:

Fra bakken kan en operatør sende en drone opp i skyene. Dronen er utstyrt med avansert optikk, meteorologisk sensorikk og instrumenter som utløser elektriske ladninger.

Den eksterne påvirkningen forskyver balansen mellom positive og negative ladninger i molekyler som finnes i atmosfæren, og nye vanndråper formes.

– Når dråpene smelter sammen og er store nok, vil de falle som regn, forklarte professor Maarten Ambaum til BBC tidligere i år, da prøveprosjektet skulle igangsettes.

De forente arabiske emiraters nasjonale senter for meteorologi har konkludert med at teknologien virker, og de har delt videosnutter med monsunlignende regnskyll i områder hvor dronene er satt i drift.

I videoen under demonstrerer forskerne ved University of Reading hvordan små vanndråper i skyer kolliderer og smelter sammen for å danne større dråper som faller ned som regn.

Ni ulike regnprosjekter

I 2017 bevilget myndighetene i De forente arabiske emirater 15 millioner dollar til ni ulike prosjekter som skal sikre mer nedbør.

De har allerede etablert en metode hvor fire Beechcraft King Air C90-fly skyter mikroskopiske partikler av sølvjodid inn i eksisterende skyer. Sølvjodiden bidrar til at vanndråper fryser i skyene og danner snøfnugg som senere faller til bakken som regndråper.

Denne metoden blir også brukt i amerikanske skianlegg for å sikre jevn tilgang på nysnø, og den ble benyttet under åpningsseremonien til de olympiske lekene i Beijing i 2008 for å skape et spektakulært syn med nedbør utenfor, mens tilskuerne inne på stadion satt tørrskodde.

Hvor betydningsfulle tiltakene kan bli i et større klimaregnskap, er uvisst, men forskerne fra University of Reading er opptatt av at deres løsning er enkel å skalere. Som en del av prosjektet utforsker De forente arabiske emirater også flere metoder for å bevare mer av regnet som treffer bakken, i stedet for å la det fordampe.

Flere bruksområder

Manipulering av vær forekommer for øvrig på flere områder – også innen vinproduksjon, hvor bøndene har tatt i bruk luftkanoner som sender trykkbølger så kraftige at de bryter opp dannelsen av haglkuler som potensielt kan ødelegge store avlinger.