Her kommer verdens største vindturbin

I sommer bygges verdens største vindturbin – i Rotterdam. Anlegget, med en rotordiameter på 220 meter, blir den første turbinen på 12 MW fra General Electric (GE).

En vindmølle med en høyde på hele 260 meter kommer snart til å sette sitt preg på havna i Rotterdam. Kraftverket, som egentlig er utviklet som en havinstallasjon, bygges på land slik at den i løpet av en femårsperiode skal fungere som testanlegg. Under denne perioden skal GE samle inn data samt sertifisere Haliade-X 12 MW-turbinen. Det er viktige steg før kommersialiseringen av produktet.

GE Haliade-X 12 MW Kapasitet: 12 MW

Rotordiameter: 220 meter

Lengde på rotorblad: 107 meter

Totalhøyde: 260 meter

Annet: Genererer dobbelt så mye energi sammenlignet med den forrige generasjonen av Haliade. Én turbin vil komme til å generere energi som kan dekke behovet til 16.000 europeiske husstander.

– Vi agerer raskt når det gjelder produksjonen av prototypen av Haliade X. Dette er et kritisk steg framover for GE og kundene våre, sier John Lavalle, som er sjef for divisjonen Offshore Wind på GE Renewable Energy i en uttalelse.

Selve oppføringen og installasjonen av kjempeturbinen kommer til å skje i sommer. Nacellen (navet) bygges i Saint-Nazaire, de 107 meter lange rotorbladene bygges i Cherbourg og selve tårnet produseres i Sevilla. Deretter vil alle delene fraktes til Rotterdam for installering. Produksjonen av rotorbladene viste seg å bli problematisk. Siden de er så lange, har GE vært nødt til å bygge en ny fabrikk.

Prototypkonstruksjonen er en del av GEs investering på 400 millioner dollar for å redusere kostnaden for vindenergi til havs.

Denne artikkelen ble først publisert på nyteknik.se.