Her heises den 55 tonn tunge og over 100 år gamle juvelen til Hurtigrutemuseet på plass

D/S Finnmarken fra1912. Foto : Olaf Andreas Knutsen Storegjerde

Egen damesalong, røykesalong og musikksalong er ikke spesielt vanlig å finne på norske passasjerskip lenger. På hurtigruteskipene for 100 år siden var det imidlertid en helt naturlig del av tilbudet, og fredag fikk Hurtigrutemuseet på Stokmarknes heist på plass en 55 tonn tung fullrestaurert og gjenoppbygget seksjon fra dampskipet «MS Finmarken» fra 1912.

Dette er en viktig milepæl på veien til det spektakulære nye Hurtigrutemuseet på Stokmarknes i Vesterålen, der den andre hovedattraksjonen er det noe yngre hurtigruteskipet Finnmarken fra 1956. Skipet har i sin helhet vært en viktig del av museet i årevis, men får først nå sitt etterlengtede vernebygg.

Det er Peab Bjørn Bygg som bygger det nye Hurtigrutemuseet og vernebygget over hurtigruteskipet «MS Finmarken». Det kommunale aksjeselskapet Vernebygg AS står som byggherre, mens LINK Arkitektur og Multiconsult har vært prosjektører.

Juvelen

Det var en verdifull last som ankom sin endelige destinasjon på fredag, noen kaller det selve juvelen i det nye hurtigrutemuseet. Dampskipet Finmarken gjorde sin siste seilas i 1960, da som skoleskipet Gant, før det ble sendt til opphugging i Nederland. Mange år seinere fikk Hurtigrutemuseet nyss om at deler av innredningen var reddet og brukt som klubbhus for et ridesenter på den nederlandske landsbygda.

Treskjæringer og andre flotte detaljer fra de gamle salongene i Finnmarken fra1912. Foto : Sten Magne Engen

Museet fikk kjøpt hele seksjonen, revet murhuset den var en del av, og fraktet den nordover i en spektakulær logistikkoperasjon for 17 år siden. Siden den tid har seksjonen blitt møysommelig restaurert og gjenoppbygget til sin opprinnelige stand fra 1912. Inntil denne uka har den stått i en stålcontainer utenfor dagens museum, og bare hatt noen få inviterte gjester innom.

Se video av løftet øverst i artikkelen!

Nytt museum

Nå står den gamle seksjonen side om side med motorskipet Finnmarken i det som tar form som det nye hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

Det er over 20 år siden lokale entusiaster fikk dratt hurtigruteskipet MS Finnmarken fra 1956 opp på land for evig bevaring. Siden den gang har det vært en kamp om penger og prioriteringer for å fullføre drømmen om et fullverdig vernebygg.

Nå realiseres drømmen, dag for dag. Finansieringen kom omsider på plass, og et monumentalt vernebygg reiser seg nå rundt det gamle hurtigruteskipet.

Fredagens operasjon ble utført med to mobilkraner fra Ovik Sortland, og selve løftet ble påbegynt så snart dagslyset var på plass fredag formiddag. Det har vært av kritisk betydning å treffe helt nøyaktig på fundamentet i andre etasje, der trappa fra det gamle dampskipet skal gli nærmest sømløst over til en moderne trapp nede fra bakkeplanet.

Spennende dager

Prosjektleder Lina Vibe for Museum Nord legger ikke skjul på at det har vært noen spennende dager fram mot fredagens løft.

– Det er ekstremt spennende. Det er så små marginer, sa Lina Vibe til Teknisk Ukeblad før operasjonen som gikk gjennom hele dagen fredag.

Heiseoperasjonen foregikk med flere enkeltløft fram mot museumsbygningen, før det siste løftet fikk satt seksjonen på plass med stor presisjon.

Slik skal det ferdige hurtigrutebygget med vernebygg se ut. Illustrasjon: Peab

– Jeg har jobba i 22 år med å få denne seksjonen på plass i museet, det er klart det er en spesiell dag. Det betyr veldig mye å få en avslutning på et så viktig prosjekt. Det er tross alt den eldste bevarte delen av en hurtigrute vi har. Det er gjort en svært grundig restaureringsarbeid, vi har ikke juksa med noe, sier ildsjel, styreleder og daglig leder Sten Magne Engen i Stiftensen Norsk Hurtigrutemuseum.

Hurtigrutemuseet skal etter planen åpne denne sommeren.