Her har oljeindustrien nærmest forsvunnet. I stedet syder miljøet av ny teknologi

Forus, Sandnes/Stavanger: Da Trygve Pedersen for 15 år siden forlot Forus til fordel for jobb nærmere sentrum, sa han til seg selv:

– Aldri mer ut til grå og triste Forus!

Men den daglige lederen i Wenn fant likevel ut at Forus var rett sted for å utvikle et system for AI-basert deteksjon av skade på bil, sammen med gründer Rolf Atle Seloter.

Det Forus han returnerte til, var imidlertid ikke av det grå og triste slaget.

– Det man savnet på Forus var møteplasser. Vi vil skape et sted der folk kan treffes, sier Magnus Øgård Meisal som står bak FOMO (Fear Of Missing Out) coworking space.

I dette kontorbygget jobbet Statoil-ansatte (nå Equinor) fra 1987 til 2014. Da de flyttet ut, sto det tomt til FOMO overtok i august 2019.

– Vi etablerte oss på Forus fordi dette er sentrum av regionen. Dessuten er det bare her det er store nok bygg. Vi startet med å bygge om atriet slik at folk fikk se hvordan Fomo skulle bli, forteller Meisal.

Rennende vann og dempet loungemusikk

Atriet er hjertet av Fomo. Fasaden ligner miljøet i en kontinental bygate. 1. etasje er møteplassen, med møterom og servering med skjenkebevilling. Balkongene får kontorene til å ligne leiligheter. Foto: Alf Bergin

Atriets 1. etasje ligner en bygate der fasadene til butikker og barbersalonger er innganger til møterom. Etasjene oppover mot glasstaket har luftebalkonger slik at kontorene ligner leiligheter. Kantina ser ut som en uterestaurant med bord i grønne omgivelser. Lyden av rennende vann og dempet loungemusikk høres i bakgrunnen. Maten lages på stedet, og dagens thaisuppe smaker friskt av kokos og lime. Kaféen skal utvides og bli «food court» med større valgmuligheter.

Det er ikke bare atriet som er spesielt. Hvert felleskjøkken, møterom, telefonrom og hvilerom er unikt.

– Det er ikke mulig å gå inn på et møterom, uten å smile, utbryter Trygve Pedersen, som har funnet seg til rette blant mintgrønne kjøkkenvegger og spenstige møterom.

– Jeg jobbet faktisk her da dette bygget tilhørte Statoil. Jeg sitter her nå fordi Fomo har strålende kvalitet på lokalene, og rett fleksibilitet i leiekontrakten, fortsetter han.

Ocean Aquafarms, som utvikler en fiskemerd som skal tåle å stå til havs, har nettopp flyttet inn.

– Selv med advokater på besøk, blir det ikke stive møter når det henger måker i taket over oss, sier kommunikasjonsansvarlig Ragnhild Sofie Selstø.

Interiør for trivsel

Sammen med kollega Daniel Sandvold, velger Meisal ut grunnrisset med fargevalg for hvert rom. Detaljene tar kunstneren Donny Gardarsson seg av.

– Det er billigere å gjøre dette selv. Vi vil ikke bruke interiørarkitekter fordi vi ønsker vårt eget avtrykk på bygget, sier Meisal.

Filosofien er at interiører skal være tilpasset mennesker. Ett organisk arbeidsmiljø med mange planter, skal øke trivsel og kreativitet. De flere hundre plantene stelles av en gartner to ganger i uka.

– Det er billigere med fine planter enn tomme lokaler, sier Meisal.

Hvorvidt lokalene gjør folk her mer kreative, er imidlertid ikke lett å bekrefte.

– Det er vanskelig å måle, men jeg tror vi presterer bedre. Det er hjemmekoselig her. Jeg trives godt. Og det er utrolig god lunsj. Det har mye å si, sier Paul Helge Alme, siv.ing. innen maskin hos Ocean Aquafarms.

Det finnes undersøkelser på hvordan omgivelsene påvirker ansatte i visuelt kreative yrker som fotografer og arkitekter.

– Vi bestemmer grunnfargene i hvert rom. Deretter tar en kunstner seg av detaljene, sier Magnus Øgård Meisal (t.v.) og Daniel Sandvold. Foto: Alf Bergin

– Det er påvist positiv effekt av å sitte i inspirerende miljø med en kompleksitet av detaljer. Det kan dreie seg om symbolske innslag som gjør at en føler seg vel, enten gjennom gjenkjenning, eller ved at det oppleves nytt og fremtidsrettet. Forskning viser at innslag av natur er høyt verdsatt av mange, sier Kaia Aarberg, arbeidsplassrådgiver hos Mellomrom Arkitekturpsykologi i Oslo.

Selv om Aarberg ikke spesifikt kjenner til Fomo, tror hun undersøkelsene kan ha overføringsverdi til kreativt tekniske yrker.

Seriøse rammer

Fomo er en eksotisk øy i et hav av hvitmalte kontorlandskap med trehvite møbler. Nettsidens bilder viser et kult arbeidsmiljø. Men stilig presentasjon er ikke nok. Skal leietakere trives, må lekent interiør ha en seriøs ramme. Det må være lett å jobbe her.

Fomo ønsker å romme et helt økosystem for teknologibedriftene. Siden de ønsker morgendagens bedrifter inn, ikke minst innen software, har de ikke prioritert oljerelaterte firma. Men for å trekke mindre bedrifter, trengs det større «bjellesauer» som går god for kvaliteten. Det fikk de da navn som Microsoft og Cisco tegnet seg på leietakerlista.

– Mange mindre bedrifter tenker nok: Er det godt nok for Microsoft, er det godt nok for meg, sier Daniel Sandvold.

Ocean Aquafarms flyttet hit, fordi de måtte ut av sine tidligere lokaler.

– Vi var klare for å prøve noe nytt. Dette var annerledes. I Stavanger sentrum måtte vi skrevet under på lange leiekontrakter. Her er det mer fleksibelt. Jeg trives. Det tekniske fungerer, og det er kjekt å prøve noe nytt, sier styreleder Heidi Baugstø.

– Det allsidige og hjemmekoselige miljøet er positivt for trivselen, sier Paul Helge Alme, siv.ing innen maskin (i midten), i det maritime møterommet. Her sammen med to av kollegene i Ocean Aquafarms, Ragnhild Sofie Selstø og Steinar Sogge. Foto: Alf Bergin

Mange visninger til nye interessenter

Like etter oppstart, fikk Fomo koronapandemien i fanget. Det var stille fra midten av mars til midten av mai, men nå er det normal drift.

– Vi har sagt nei til flere som ikke passet inn i konseptet. Det tjener vi på nå. Vi har omvisninger hver dag, sier Meisal.

Det bekreftes av Wenn.

– Det går så mange forbi her at vi hengte opp en plakat der det stod: «Ikke mat de ansatte,» sier Seloter og ler godt.

De første leietakerne flyttet inn i november 2019. Nå nærmer Fomo seg 50 leietakere med 200 ansatte. 10 000 m² av til sammen 34 000 m², er i bruk. Fullt utleid er det plass til 1000–1200 personer.

– Vi pusser opp fortløpende, sier Sandvold.

Inspirerende møter

Inspirerende interiør er viktig for kreativitet, men godt arbeidsmiljø enda viktigere.

– Interiør kan legge til rette for økt kreativitet, men det hjelper ikke hvis arbeidsmiljøet er dårlig. Det må være rom for å kunne utfordre kollegene med nytenking. Fysisk mobilitet er også bra, understreker Aarberg i Mellomrom.

Internt arbeidsmiljø må hver bedrift ordne selv. Det Fomo gjør, er å legge til rette for møteplasser. Folk fra ulike bedrifter kan møtes på felleskjøkken, over felles skriver, i treningsrom eller i atriet der kafeen også er bar. Dessuten arrangeres sosiale samlinger for hele huset.

Flere forteller at det er lettere å møte og prate med folk i andre bedrifter her enn der de jobbet før.

– I lunsjen møter jeg folk fra andre bedrifter som dirrer av entusiasme over det de driver med. Det inspirerer, sier Pedersen.

Selstø har blitt kjent med jevnaldrende fra andre bedrifter.

– En gang iblant møtes vi til kaffe i felleskjøkkenet, sier hun.