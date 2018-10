Her gir sensorer nytt liv til omgivelsene i de mørkeste månedene

Træna kommune, 61 nautiske mil fra Helgelandskysten:

– Det er aldri helt mørkt, selv om vi ligger rett på polarsirkelen og har midnattssol om sommeren. Men på vinterstid er dagene korte og været kan være ganske hardt, så det har virkelig vært fint med lys som gjør at vi kan samle oss til utendørsaktiviteter også vinterstid.

Moa Björnson er utviklingssjef i den fremoverlente kommunen i nord i landet. I løpet av 2017 og 2018 vært med i et pilotprosjekt med lyssetting av fem forskjellige plasser.

Trekker folk ut i vinteren

– Kirken, kapellet, lekeplassen, museumshagen og vanntårnveien har blitt utvalgt av innbyggerne som viktige plasser å belyse, forteller Björnson.

Pilotprosjektet har fått navnet Træna Urban Lighting og er en del av Trænas «Business in Residence», en ordning for å få gründere og andre kreative aktører til å etablere seg på øya eller teste ut fellesprosjekter.

Petter Dass kapellet har fått fasadebelysning. Foto: Terje Kolaas

Bak prosjektet står Osram, med prosjektleder Hilde Sofie Noreld Olaisen. Sinus Sandnessjøen har stått for installasjonen.

Petter Dass kapellet ble valgt ut fordi det er et landmerke i Træna og en naturlig attraksjon for mange besøkere og innbyggere, forteller Björnson.

– Fasadebelysningen gjør at plassens monumentale følelse kan oppleves også i den mørke årstiden, opplyser hun.

Træna kirke har fått et lyssettingsprogram. Foto: Bertine Tønseth

En viktig møteplass for kommunen er Træna Kirke, som ligger midt i sentrum.

– Med lyssettingsprogram vil plassen gi en varm velkomst fra alle hold, beskriver Björnson.

Træna kommune Træna er en øykommune som ligger 33 nautiske mil (cirka 61 kilometer) fra fastlandet på Helgelandskysten.

Den faste befolkningen på 457 mennesker bor på øyene Husøy, Selvær, Sanna og Sandøy. Husøy har kommunesenteret.

Polarsirkelen går rett gjennom øyene, noe som gjør at det er midnattssol fra slutten av mai til midten av juli. Om vinteren er det nordlys.

Nådde ikke fram

Utviklingssjefen forteller at Osram tok kontakt med kommunen for å se om det fantes interesse for å utvikle nye belysningskonsepter i «urbane» miljø og hvor brukermedvirkning skulle være sentral i prosessen.

– De hadde først kontaktet Oslo, men kom ikke helt igjennom i de riktige etatene. Så fikk de øye på oss på Træna og forstod at det egentlig var et mye bedre valg, sier hun, og kommenterer hvorvidt Træna er et urbant sted.

– Ikke det at vi er så veldig urbane, men her kan jo lyssetting gjøre en ordentlig forskjell. Og folk er engasjert i plassen sin, så medvirkning er enkelt å få til her, sier hun.

Museumshagen ligger inntil kirken, og er Trænas lille «park». Foto: Bertine Tønseth

Björnson henter frem et sitat fra Osram sin søknad:

«Træna med sin beliggenhet på polarsirkelen, hvor det er lite naturlig lys på vinterhalvåret, gir en særegen mulighet til å prøve ut hvilken påvirkning forskjellige lysanlegg har på stedet og innbyggerne som bor der.»

– Træna er det levende laboratoriet for å gi svar, teste ut løsninger og kanskje stille nye spørsmål, kommenterer hun.

Hun forteller at henvendelsen var veldig lett å si ja til.

– Dette handler jo om en «win-win»-situasjon, utveksling av kunnskap og idéer kommer alle til gode. Vi får hvert år mange søknader til «Artist, Business, Chefs in Residence»-prosjekt (Trænas innovasjonsprosjekt red. anm.), og har ikke kapasitet til å si ja til alt, men dette vær full enighet i å sette igang, sier hun.

Træna lekeplass blir belyst med farget lys. Foto: Terje Kolaas

Lekeplassen i Træna har lenge manglet lys, noe som har gjort lek om kvelden og vinteren vanskelig. Nå er plassen belyst med farget lys, valgt ut av skolens barn og unge, forteller Björnson.

Dyrt prosjekt, men positivt

Elektroselskapet Sinus ble invitert til å være med på prosjektet av Osram, de har sponset hele installasjonsbiten. Morten Rønningen, daglig leder i Sinus Sandnessjøen forteller at han sammen med Alexander Fossum var prosjektansvarlig, mens montør Simen Gripheim og lærling Mathias Reitan Fagerli utførte montasjen.

– Vi satte opp LED lys etter beskrivelse fra Osram. Osram leverte all belysning og styring, Sinus monterte. Det ble montert LED-striper og RGB-lyskastere og andre armaturer for fasadebelysning, sier han.

Strømmen hentet de fra de kommunale sikringsskapene i nærheten, og de monterte nye sikringer i skapene før de koblet på Osrams lysutstyr.

– Hva var utfordringene?

Træna Urban Lightning Prosjektleder: Osram AS

Design: Bulut Büküm

Leverandører: Osram, Vikørsta

Installatør: Sinus Sandnessjøen Osram ville undersøke Hvordan man kan integrere brukermedvirkning ved prosjektering av lysanlegg i det offentlige rom.

Hvordan man kan oppnå best mulig belysning for innbyggeren og samtidig begrense lysforurensingen til et minimum.

Hvilken virkning belysningen har på bruken av byrommet.

Hvilke kvaliteter belysningen kan tilføye eller fjerne fra en plass.

Kilde: Tenktraena.no og Osram

– Den største utfordringen for meg var å få kartlagt prosjektets omfang. Det har gått med totalt 400 direkte arbeidstimer til montering. Med en timebetaling på 850 kroner ble summen på 340.000 kroner, sier han og legger til at det var noe i overkant av hva de hadde sett for seg i starten.

Men han fremhever at de har fått utelukkende positive tilbakemeldinger.

– Vi fikk erfare at positivitet skaper positivitet. Folk på Træna er glade og fornøyde og de bruker Sinus mer enn før til vanlige elektrikerjobber på stedet. Sponsing koster, uansett form, men det kan bygge langsiktige og gode relasjoner som folk husker i lang tid, avslutter han.

Miljø og teknologi

Pilotprosjektet har hatt tenkt på miljø når de valgte hvilke produkter de skulle benytte i installasjonen, forteller designeren fra Osram, Bulut Büküm.

– Kombinasjon av produktteknologiene, for eksempel Osrams høyeffektive LED-teknologi og smart styringssystemer Tvilight og e-cue, og konseptuelle tilnærminger gjorde det mulig å redusere det totale energiforbruket og hindre lysforurensning, sier han.

Pilotprosjektet er nominert til Norsk Lyspris, åpen klasse, av foreningen Lyskultur. Prisen deles ut på Lysets Dag i november.