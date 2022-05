Her fyres det av 13.500 kilo sprengstoff

NTE, Nord-Trøndelag Energi, skal utvide og modernisere Nedre Fiskum kraftverk. Når jobben er ferdig øker produksjonen fra dagens 264GWh til 382GWh.

Skanska er hovedentreprenør, Norconsult har stått for prosjekteringen mens Andritz Hydro leverer turbiner og tilhørende utstyr. Sprengningen som videoen viser ble gjennomført av AF Decom. I en pressemelding skriver AF at forberedelsene har pågått i et år.

Nye tunneler og fjellhall

Kraftverket får ny adkomst, inntak og kraftstasjon/transformatorhall i fjell. Utløpet får samme plassering som dagens, men med tre ganger så stort tverrsnitt. Til sammen opplyser NTE at det er sprengt 1.4 km tunneler, og det er for kraftstasjonen inne i fjellet er det sprengt ut en hall som måler 45x15 meter, og som er 14 meter høy.

Fallhøyden er 33,8 meter, NVE oppgir at maksimal slukeevne for det eksisterende kraftverket er 135m3/sek. Det nye får mer enn dobbelt så mye, med 300 m3/sek. Dagens kraftverk er utstyrt med tre francisturbiner, hver med en yteevne på 13 MW. Den første ble installert i 1946, den neste i 1950 og den siste kom i drift i 1957.

To nye kaplanturbiner

Inn kommer nå to nye kaplanturbiner som hver yter 45 MW. I moderne elvekraftverk med lave fallhøyder er kaplanturbiner mye brukt. Løpehjulet er formet som en propell, med svingbare blader. Dermed kan turbinen tilpasses varierende vanntrykk og strømmingsvolum, det gir kaplanturbiner høy virkningsgrad.

Francisturbiner er de som, ifølge Store norske leksikon, er mest brukt i norske vannkraftverk. De egner seg best for lave til midlere fallhøyder, 50–750 meter. Turbinen har stillbare ledeskovler, og kommer inn radialt.

De bygningsmessige arbeidene skal, etter planen, står ferdige mot slutten av året.