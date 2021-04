Her finner dronen veien uten hjelp av GPS

Inspeksjon av ballasttanker på skip er et opplagt test-case for doktorgradstipendiat Rune Yding Brogaards droneprojekt, for her skal den navigere uten GPS-signal, ved hjelp av blant annet lidar, akselerometer og gyroskop. Papiret med mønster på veggen er såkalte Ground Truth Points, som brukes til å kontrollere hvor korrekt posisjoneringssystemet er.

(Illustrasjon: Evangelos Boukas)