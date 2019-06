Her finner den norske radaren fem mennesker i den iskalde sjøen

Isfjorden, Svalbard: Hvert sekund teller hvis noen faller i sjøen på våre breddegrader, og spesielt i arktiske strøk. Selv med overlevelsesdrakt vil temperaturen raskt synke, og i løpet av 30 minutter vil det knapt være forskjell på temperaturen i havet og drakten til den som ligger der.

Allerede da vil termiske kameraer ha problemer med å finne noen i havet. Mekaniske radarer kan fortsatt brukes, men kombinasjonen av høye bølger og relativt lav scannerate vil gjøre det vanskelig å finne mennesker med noenlunde sikkerhet.

Dette mener det relativt lille selskapet Ispas fra Moss å ha funnet løsningen på, med deres egenutviklede elektroniske radar. Radaren har allerede vist seg nyttig til å finne oljesøl på havet, etter flere tester på Edvard Grieg-anlegget i Nordsjøen. Den skal også utplasseres på Johan Sverdrup-installasjonen. Teknologien testes dessuten til måling av isfjell, monsterbølger, detektering av droner og bruk i selvkjørende farkoster.

Selskapet er nå det eneste norske selskapet som utvikler egen radarteknologi.

Radaren monteres av Anders Rosnes på KV Svalbard denne helga. Foto: Ispas

Fant fem mennesker i sjøen

Når TU møter Anders Rosnes og Richard Norland i Ispas ved Isfjorden på Svalbard, har radarparet akkurat testet teknologien på levende mennesker i havet. To puljer med fem mennesker hver i overlevelsesdrakt hoppet ut i det iskalde vannet, og ble liggende i opptil to timer. Fra sin posisjon på kystvaktskipet Svalbard kunne Ispas teste radaren fra ulike posisjoner og avstander, opptil 1100 meter unna personene i vannet.

Testene ble gjort som en del av Sarex4-øvelsen på Svalbard i forrige uke.

Radarbildene viser tydelig avtrykkene av de fem personene i vannet, samt lettbåten som lå like ved.

– Selv en relativt rask mekanisk radar vil bare kunne observere samme sektor et par ganger i sekunder. Samtidig vil en person flyte opp og ned i bølgene og bli mindre synlig deler av tiden. Kombinasjonen gjør at sjansen for at personen blir oppdaget er relativt lav. I tillegg vil ekko fra bølger kunne komme opp som falske mål og lage forstyrrelser, sier Richard Norland i Ispas til TU.

Flomlyseffekt

Den elektroniske radaren som ble testet på KV Svalbard har et synsfelt på 100 grader, oppløsning på 0,5 meter og bruker både horisontal og vertikal polarisasjon.

Her testes Ispas-radaren foran på redningsskøyta Horn Rescue. Foto: Ispas

– Ettersom scannerate typisk er på bare 0,2 sekunder for 100 grader, skapes det en flomlyseffekt som gjør at en person i vannet vil bli oppdagen på toppen av en bølge, forklarer Richard Norland.

Selskapet har gjort flere tester med personen i sjøen de siste par årene, blant annet på redningsskøyta Horn Rescue i Oslofjorden tidligere i vår. Alle testene så langt har vært samstemte med gode resultater, ifølge Ispas.

Radarbildene viser tydelig fem personer i sjøen, samt lettbåten som følger dem.

Foto: Ispas