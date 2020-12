Her er vinnerne av TUs spåkule 2020

Av 1.270 innkomne svar, står fire igjen som vinnere. De hadde 21 riktige svar av 26 mulige, og vil få en oppmerksomhet i posten fra Teknisk Ukeblad. Les fasit her:

Halvor Halvorsen

Petter Christensen

Martin Riber Sparre

Kåre Vongraven

Blant de fire er Halvor Halvorsen trukket ut til å få et gratis årsabonnement på TU Ekstra (tu.no, digi.no, veier24.no og insidetelecom.no), verdi 1.990 kroner.

– Kjekt å ta feil om CO2-fangst

Halvorsen er kunderådgiver i Sparebanken1 Østlandet. Han har sittet i bystyret for Venstre i Flora kommune, og beskriver seg selv som «over snittet nysgjerrig på alt som skjer», særlig innen energi og klima.

Halvor Halvorsen er kunderådgiver i bank, men var likevel mest klarsynt om energiåret 2020. Foto: Privat

En av de få feilene i Halvorsens besvarelse, handlet om presidentvalget i USA.

– Dette var før koronakrisen og da viste både målingene og historien at den sittende presidenten ville vinne. Men måten han håndterte korona på, og at økonomien gikk feil vei, gjorde at han tapte. Men det gjør ingenting å ha feil på dette spørsmålet, ler Halvorsen.

Det samme gjelder spådommen hans om at det ikke ville bli vedtatt å bygge et fullskala CO2-lager i Norge.

– Jeg regnet med at det ville ta lenger tid, så det var kjekt å ta feil.

Journalist med «bisarr interesse for strøm»

Heller ikke neste vinner på lista er teknolog, men derimot journalist og frontsjef på DN.no.

– Jeg har en bisarr interesse for strøm. Det har jeg alltid hatt. Strømpriser, kraftmarked, alt. Jeg oppsøker ikke nødvendigvis informasjon, men leser det jeg kommer over, sier Martin Riber Sparre.

Gjennom jobben leser han energistoff fra DN og deres samarbeidspartner Europower. Likevel ble også Sparre overrasket over tempoet i enkelte saker i 2020.

– Ting tar jo alltid himla lang tid å få vedtatt, så CO2-lagringsprosjektet gikk mye fortere enn jeg trodde. Også innen vindkraft har det skjedd en brå endring i politisk stemning. Når det gjelder Y-blokka har man jo kranglet i ti år, så man kunne nok kranglet i ti år til, sier Sparre, som hadde tippet at Y-blokka fortsatt skulle stå når vi nå går inn i 2021.

Ung vanningeniør topper listen

En annen overrasket vinner er Petter Christensen. Han er konsulent i Norconsult og jobber med samferdselsprosjekter, overvann og vannforsyning.

– Da jeg svarte på dette var jeg fersk i vannbransjen, og siden jeg hadde studert i utlandet følte jeg ikke at jeg hadde like mye innsikt i alle disse sakene som folk i Norge, sier Christensen, som studerte vann og miljø i England.

Christensen svarte likevel riktig på det spørsmålet som flest har svart feil på, nemlig om den planlagte kraftkabelen Northconnect mellom Norge og Skottland. 83 prosent trodde at kabelen ville få godkjenning, men det har den ikke fått.

– Der var det kanskje en fordel å ha studert i England, for der var debatten om dette litt annerledes, sier Christensen.

Knuste bransjedirektøren

På både dette og andre spørsmål danket ferskingen ut Energi Norge-direktør Knut Kroepelien, som havnet på en 850. plass (sammen med 160 andre som også hadde 12 riktige svar).

– Det er et skuffende resultat fra en som har som jobb å forstå omverden, sier Kroepelien.

Knut Kroepelien, adm. direktør i Energi Norge. Foto: Energi Norge

– Jeg hadde ønsket meg mer fremdrift i saker som er viktige for oss. Både Northconnect og effekttariffer går sakte fremover.

Han tror ikke at Northconnect får godkjenning i 2021 heller.

– Konklusjonen fra politikerne ble at man skal høste erfaring fra de to kablene som er under bygging, så da er ett år for kort tid. Men jeg mener at når den samfunnsøkonomiske verdien er så stor, så vil den forbindelsen komme før eller siden.

Det samme tror han gjelder for vindkraft.

– Dessverre ser det ut til at det nye konsesjonsregimet vil ta tid, så jeg tror også at 2021 ser mørkt ut. Fram mot 2030 vil vi få mer landbasert vindkraft, men det blir nok en pause, sier Kroepelien.

TU-redaktør på 320.-plass

TUs egen direktør, Jan Moberg, prøvde seg også som spåmann for et år siden. Han fikk 15 poeng, og hadde 320 deltakere foran seg på listen.

– Haha, det gjør godt å treffe litt over midten på treet. Men mange var altså bedre til å se inn i spåkula enn meg. På el- og tariffområdet bommet jeg solid, men i det minste var det konsekvent. Jeg så for meg at både tariffer, utenlandskabler og annet skulle «gå veien», sier Moberg.

Han gleder seg over at utslippene i Norge falt i 2020, og at det ble besluttet å gå videre med CO2-rensing.

– Mest av alt gleder jeg meg likevel over at Donald Trump tapte valget i USA. Selv om det blir en krevende vei fremover for etterfølgeren, er det håp om at vi får verdens største økonomi med oss på nødvendige endringer innen energiskifte, miljø og klima. Forhåpentligvis vil det bidra til at enda mer spennende og nyttig teknologi ser dagens lys, sier Moberg.