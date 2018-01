Her er vinnerne av TUs julekalender

I hele desember har TU-lesere hatt mulighet til å svare på spørsmål og vinne flotte premier i TUs julekalender. Nå har vi trukket de siste vinnerne i 2017-kalenderen.

Her er vinnerne av luke 18 til og med nyttårsaften:

Luke 18: 18V kompressor fra Ryobi (R18I-0)

Vinner: Pål Aronsen, Sarpsborg

Hvor mange trykkmoduser har kompressoren? Riktig svar: Høytrykk, lavtrykk og sug

Hva er høyeste trykk kompressoren kan levere i bar? Riktig svar: 10,3 bar

Luke 18: 18V batteridreven muttertrekker R18IW3-0

Vinner: Eivind Madsen, Saltnes

Hvor stort slagmoment kan muttertrekkeren prestere? Riktig svar: 400 Nm

Hvor mange slag per minutt har muttertrekkeren på maks? Riktig svar: 3200

Vinnerne får også hver sin sporingsenhet fra Tile Pro Series

Luke 19: Kaffemaskinen Lattissima One fra Nespresso

Vinnere: Frans Eriksen, Tana, og Frank Solem, Oslo

Hvilke farger kommer Lattissima One i? Riktig svar: Mocha Brown og Silky White

Hvilken funksjon har “single serve”-systemet? Riktig svar: Systemet sørger for at maskinen bruker all melken du har hatt i muggen for å unngå svinn.

Hvilke typer kaffe kan man lage med Lattissima One? Riktig svar: Alle de overnevnte (Espresso, Lungo, Cappuccino, og Latte Macchiato)

Vinnerne får også hver sin sporingsenhet fra Tile Pro Series.

Luke 20: Trådløst headsett Kygo A9/600

Vinner: Andreas Bing Kilvær, Mosjøen

Hvilke Bluetooth protokoller bruker det nye headsettet Kygo A9? Riktig svar: AptX og AAC

Hva er lydproduktene til Kygo oppkalt etter? Riktig svar: Pianoakkorder

Hvilket frekvensområder spiller Kygo A9/600 hodetelefonene på? Riktig svar: 15Hz-22kHZ

Luke 21: Sony trådløs høyttaler SRS-XB40

Vinner: Kjell Bakkeplass, Bergen

Hvor lenge kan SRSXB40 spille før den må lades? Riktig svar: 24 timer

Hvor mange enheter kan du koble til SRSXB40? Riktig svar: Tre enheter

Luke 21: Sony bluray-spiller UBP-X800

Vinner: Arild Stenberg, Tromsø

Er det kun mulig å spille av Blu-ray disc-plater på UBP-X800? Riktig svar: Nei, du kan spille av nesten hva som helst, inkludert populære strømmetjenester

Hva er spesielt med HDMI-tilkoblingen på UBP-X800? Riktig svar: Separat tilkobling for video og lyd for å sikre best mulig lyd

Luke 22: CTEKs batterilader CT5 Start/Stop og klokkeradioen Pure Siesta Rise med Marius-genser

Vinner: Roar Bjørndal-Rasmussen

Hvor mange LED-lys har CTEK CT5? Riktig svar: Fem lamper

Kan man bruke den om vinteren? Riktig svar: Ja, den tilpasser seg selv etter temperaturen rundt

Hvordan får laderen strøm? Riktig svar: Du må plugge den inn i stikkontakten

Hvor mange alarminnstillinger har Siesta Rise Marius? Riktig svar: 2

Hvor mange radiostasjoner kan lagres på minnefunksjonen til Pure Siesta Rise? Riktig svar: 20

Vinneren får også en sporingsenhet fra Tile Pro Series.

Luke 23: Headsettet Voyager 3240 fra Plantronics

Vinner: Gunnar Sætre, Ørsta

Hvor langt unna telefonen kan du bruke Voyager 3280? Riktig svar: 30 meter

Hvor mange mikrofoner har dette headsettet? Riktig svar: Tre stykker som blant annet bidrar med støydemping

Luke 23: Ørepluggene Plantronics BackBeat 100

Vinner: Elisabeth Aaker, Lienvegen

Hvordan vet man at det ringer med BackBeat 100? Riktig svar: Nakkebøylen vibrerer diskret

Luke 24: Surface Book fra Microsoft

Vinner: Vigdis Homlebekk, Drammen

Hvor lang batteridriftstid (videoavspilling) har Surface Book med Performance-base? Riktig svar: 16 timer

Hvor stor er skjermen på Surface Book? Riktig svar: 13,5 tommer

Hvilket materiale er Surface Book laget av? Riktig svar: Magnesium

Luke 25: Sennheiser PXC 550 Wireless - trådløse hodetelefoner

Vinnere: Jan Terje Larsen, Bru og Arild Sjøvold, Oslo

Hvor lang batteritid har Sennheiser PXC 550 Wireless? Riktig svar: Opptil 30 timer

Hva er PXC 550 Wireless spesielt designet for? Riktig svar: Reise

Med Sennheiser PXC 550 Wireless kan du tilpasse lyden til din personlige smak med en app. Hva heter den? Riktig svar: CapTune

Luke 26: Smart radonmåler, Airthings wave

Vinnere: Cornelius Sletbakk, Bergen

Hvordan ser du radonnivået på en Airthings Wave? Riktig svar: Vinker foran den

Hvor lang er den estimerte batteritiden for en Airthings Wave? Riktig svar: Minst 1,5 år

Fra hvilket land kommer Airthings? Riktig svar: Norge

Vinnerne får også hver sin sporingsenhet fra Tile Pro Series.

Luke 27: Oral-B Genius 9000 Rose Gold - elektrisk tannbørste

Vinner: Karl Johan Grøttum, Tromsø

Hvilke av følgende funksjoner har Oral-B Genius 9000? Riktig svar: Den reduserer pussehastigheten automatisk hvis du pusser for hardt

Oral-B Genius 9000 gir deg varsel når du har pusset lenge nok. Hvor mye er lenge nok? Riktig svar: 2 min

Hvor mange modusinnstillinger har tannbørsten? Riktig svar: 6

Hvor mange dager holder batteriet? Riktig svar: Opptil 12 dager

Luke 28: Dashbord-kameraet fra NextBase (312GW)

Vinner: Sigurd Fjeld, Fornebu

Hvor mange lag med glass er det på linsen til 312GW? Riktig svar: 6

Hvordan sensor er det på NextBase 312GW? Riktig svar: G-sensor

Hvor mange tommer er skjermen på en NextBase 312GW? Riktig svar: 2.7”

Vinneren får også en sporingsenhet fra Tile Pro Series.

Luke 29: Libratone Q Adapt In-Ear ørepropper (stormy black)

Vinner: Nils Cato Eide, Stavanger

Hva kalles støyreduksjonsteknologien Libratone benytter i sine hodetelefoner? Riktig svar: CityMix

Hvor mange nivåer kan du justere den aktive støyreduksjonen? Riktig svar: 4

Vinneren får også en sporingsenhet fra Tile Pro Series.

Luke 30: Dashbord-kamera fra NextBase (512GW)

Vinner: Ann Kristin Bruteig, Ålesund

NextBase har en vidvinkel-linse, hvor mange grader filmer vidvinkelen i? Riktig svar: 140°

Hvordan fester man en Nextbase 512GW? Riktig svar: Med magnet

Hvilket merke er det på sensoren i kameraet? Riktig svar: Sony

Vinneren får også en sporingsenhet fra Tile Pro Series.

Luke 31: Kitchen Aid Power Plus Blender

Vinner: Andre Trønnes, Ankenes

Hvilke forhåndsprogrammerte blendprogrammer har Power Plus Blender? Riktig svar: Smoothie, juice og suppe

Kan Power Plus Blender varme opp supper? Riktig svar: Ja, varmer opp supper på fem minutter og holder høy temperatur lenge

Hvor mange variable hastigheter har blenderen? Riktig svar: 11 + pulstast

Vinnerne blir kontaktet.