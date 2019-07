Her er teknologien som gjør at bilen kan parkere selv, ved hjelp av sensorer i parkeringshuset 

I fire år har Bosch og Daimler jobbet med et system for at biler skal kunne selvparkere i parkeringshus med AVP – Automated Valet Parking. Nå er teknologien ferdig utviklet og klar til bruk. Men det vil ta tid å få alle reguleringer på plass og å bygge det som trengs av utstyr inn i bilene og i parkeringshusene.

– Dette handler mer om autonome parkeringshus enn om autonome biler. Det er selve parkeringshuset som vil bli utrustet med sensorene som trengs og ikke bilene. De skal bare kunne ta imot styringssignaler. Det som trengs av utstyr i bilene er ganske enkelt slik at det vil bli billig å bygge det inn, sier diplomingeniør Carsten Hämmerling i Bosch på en webbasert pressekonferanse fra Tyskland tirsdag. Han er ekspert på teknologien som brukes i automatisk parkering.

Siden Daimler har vært utviklingspartner for systemet vil komme først på biler fra Mercedes, men det vil bli tilgjengelig for alle bilprodusenter etter hvert.

Trenger ny elektronikk

Mange Mercedes-er kan autoparkere i dag, men dette er et system som er bygget inn i selve bilen og er noe helt annet enn AVP.

– I AVP bruker vi ikke sensorene i bilen og føreren skal ikke være med. Det er sensorene i parkeringshuset som styrer bilene. I dag er de basert på lidarer og kameraer og kan styre bilene svært presist. Sensorene i biler kan ikke se rundt hjørner, men her er hele arealet i huset overvåket. Systemet vil fungere i blandede miljøer både med vanlig førere og med automatiserte biler. Derfor er det viktig at bilene kjører sakte og at de kan stoppe momentant, sier ansvarlig for sertifisering og regulering i Daimler, Matthias Esser.

Flere jobber med konseptet automatisert parkering. TU fortalte i vinter om roboten Stan som skal parkere biler på Gatwick flyplass, og kan frigjøre plass til 2500 ekstra biler.

På spørsmål fra TU svarer Hämmerling at systemet for ubemannet kjøring og parkering innendørs er noe helt forskjellig for det som utvikles for autonome biler i trafikk. Her er det parkeringssystemet som har kontrollen og overfører instruksjoner til bilen via en sikker forbindelse på Ethernet og WiFi. Lidarene og kameraene sender data til den sentrale serveren 25 ganger i sekundet og så beregner programvaren kjøreruten til hver enkelt bil.

Blir ikke enklere: Inn- og utkjøring ordnes via appen. Inne i parkeringshuset gjør programvaren jobben. Kommer det mennesker i veien, slik det vil gjøre i en lang periode under blandede forhold, stopper bilene i sikker avstand. Foto: Bosch og Daimler

Lang levetid

Det er gode kommersielle grunner til å utstyre parkeringshus med slik automatisering. Et parkeringshus har en levetid på 50 år og økonomien blir bedre jo flere biler det er plass til. Med full AVP er det plass til rundt 20 prosent flere biler i parkeringshusene fordi da kan stilles opp mye tettere.

– Vi regner med at tilbakebetalingstiden vil bli på mellom to og tre år når dette blir utbredt, sier sjefarkitekt og sikkerhetssjef i Bosch, Matthew Nimmo.

For tre år siden ble det også foreslått å etablere automatiske parkeringsanlegg ved E18 sørvest for Oslo, i den såkalte Vestkorridoren.

Jobber med regulering

Det første parkeringshuset som er utstyrt med systemet som ble presentert i dag, er et som Daimler opererer selv ved Mercedes-Benz Museet. Her har to biler kjørt rundt og testet AVP-teknologien uten problemer i lang tid. Teknologien fungerer, men det betyr ikke at det er fritt fram. Nå jobber Bosch med myndigheter over hele verden for å informere om systemet og tilpasse det til reguleringer, eller få etablert det som trengs av slike.

App: Brukerne får tilgang til AVP-systemet via en app. Når de vil ha bilen gir de beskjed via appen og så kjøres bilen fram. Foto: © Daimler AG

AVP-systemet skal gjøre det mye enklere og raskere å parkere. Alt opereres med en app slik at det skal bare være å sette fra seg bilen når man kommer fram, enten det er til en flyplass, et shoppingsenter eller et parkeringshus i byen. Nå man kommer tilbake er det bare å si fra i appen, så kjøres bilen ut av parkeringshuset. Betaling ordnes via appen. Prisen vil sannsynligvis være litt høyere enn vanlig parkering, fordi dette betyr en stor forenkling for brukeren som både slipper å lete etter parkering og sparer tid når den skal hentes.

Sparer masse skader

– Vi er ganske sikre på at forsikringsselskaper vil være svært interesser i AVP-systemet. Opptil 40 prosent av alle utbetalingene deres er knyttet til parkering og det kan være at de vil tilby rabatter til biler som har systemet, sier Nimmo.

Ingen av dem som presenterte ville si når vi kan vente nye bilmodeller med elektronikken innebygget og parkeringshus som utstyres med teknologien. Alt avhenger av krav fra myndigheter og hvor raskt bilprodusentene bygger inn AVP.