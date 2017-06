Her er Stockholms nyeste taxi-tjeneste: Bli med på tur i el-tuk-tuk

I det siste har et relativt lite kjøretøy fått stor oppmerksomhet i Stockholms gater. Det som omtales er Bzzt; en ny taxitjeneste som drives av strømdrevne tuk-tuker – små podlignende trehjulinger.

Det svenske nettmagasinet Ny Teknik har prøvekjørt Stockholms ferskeste taxitjeneste.

Konklusjon: Humpete, litt trangt – men en veldig interessant løsning.

På prøvetur

Ny Teknik traff Bzzt i forrige uke for å prøvekjøre transportpodene. Turen gikk fra nedre Kungsholmen til Kungsträdgården. Trehjulingene, som er en litt modifisert variant av kjøretøyet fra Lerum-bedriften Clean Motions Zbee, har plass til to passasjerer bak føreren.

Sjåfør under prøveturen er Vilhelm Søderstrøm (20). Han har jobbet heltid for Bzzt siden april, da de begynte å testkjøre kjøretøyene i Stockholm før lanseringen i mai. Til høsten skal han begynne å studere til sivilingeniør, men planlegger å fortsette med kjøring på deltid under studietiden.

Vilhelm Söderström kører for Bzzt på fulltid. Foto: Kalle Wiklund

– Foreløpig er kundene en blandet gruppe – alt fra unge kvinner til bankfolk. I går kjørte jeg en 50-årig kvinne og sønnen hennes. De hadde sett kjøretøyene våre på byen, og ville prøve dem, forteller han mens vi ruller av sted.

Vognene er drøyt 2,4 meter lange og 1,2 meter brede. Det gjør at kupéen kan virke en anelse trang – spesielt om man er to personer. Bzzt har utstyrt eltuk-tukene sine med et slags vern for været, men under reisen fram og tilbake blåser det ganske friskt inn i passasjerdelen.

Billig alternativ på korte strekninger

Bzzt Bzzt ble lansert i Stockholm i mai. Bedriften har tidligere testet driften sin i løpet av to somre i Göteborg. I dag består flåten av 18 kjøretøyer. Tjenesten er tilgjengelig fra klokka sju om morgenen til ti på kvelden. Kjøringen foretas bare i Stockholms indre sentrum. I dag har bedriften 60 sjåfører. Selskapet har kollektivavtale, og førerne har fast timelønn, uansett hvor mange turer de foretar i løpet av dagen. Målet for Bzzt er å skalere opp virksomheten til 50 kjøretøy i Stockholm senere i år.

Når trehjulingen begynner å trille på mer trafikkerte veier ned mot Stockholm City, blir også en annen sak påtagelig: Det blir iblant skikkelig humpete i baksetet.

Men målet for Bzzt er ikke primært å utfordre konvensjonelle taxier. I stedet vil de være et billig alternativ til for eksempel kollektivtrafikken over kortere strekninger. El-podene har en rekkevidde på cirka 10 mil – og tanken er at tjenesten skal være tilgjengelig året rundt.

– De vanligste turene er strekninger der det er litt vrient med kollektivtrafikk – som for eksempel på Strandvägen ut mot Gröna Lund, sier Vilhelm Søderstrøm mens vi passerer T-centralen.

Hvis man ser bort fra at reisen er litt humpete, føles tjenesten kjapp, smidig og framfor alt billig. Passasjerene betaler 30 kroner per kilometer, og beløpet trekkes automatisk i appen etter at kunden har kommet fram til destinasjonen.

Inspirert av Uber

Bak Bzzt står blant annet gründerne Sven Wolf, (direktør) og Per Nyrenius (markedssjef).

Idéen til bedriften ble til i forbindelse med at Uber kom til Sverige. Gründerne ble imponert av hvor enkel taxitjenesten var å benytte. Men de syntes at Uber hadde droppet en viktig del – nemlig den miljømessige biten.

Per Nyrenius og kollegene hans tok deretter kontakt med Clean Motion, som har konstruert el-kjøretøyet Zbee.

– Siden kjøretøyene er billigere i innkjøp enn konvensjonelle biler, og drivstoffet i praksis koster null kroner, var vi overbeviste om at vi kunne få til en skikkelig rå tjeneste, sier Per Nyrenius.

På vei mot Kungsholmen i rask takt. Foto: Kalle Wiklund

Tjenesten har blitt møtt med stor interesse siden lanseringen i Stockholm. Per Nyrenius poengterer at Bzzt-appen hadde drøyt 8000 nedlastninger fra App Store i løpet av de første døgnene. Men hvor mange turer som har blitt gjennomført siden starten, vil han ikke avsløre.

– Men det jeg kan si, er at alle kjøretøyene vi har i trafikk har vært fullbookede siden dag én.

Skal gå hele året

De eldre taxipodene, som også har blitt kjørt i Göteborg, har en rekkevidde på fem mil. Under lanseringen i Stockholm har man brukt en oppdatert versjon av podene, som skal kunne kjøres nesten dobbelt så langt før de må lades. Tanken er podene skal kunne rulle på gatene i byen hele året.

– Når vi har 18 kjøretøyer, kan vi ha halvparten i trafikk, og halvparten på ladning ved høyt belegg. Gjennomsnittsreisen er to kilometer lang, noe som gjør at vi tror at dette opplegget vil kunne fungere. Rent maskinelt er det ingen problemer med å kjøre vinterstid, men vi har installert en varmevifte for å høyne komforten for sjåfør og passasjerer.

– Hvordan velger dere ut sjåførene? Hvordan sikrer dere at det er personer som egner seg for jobben?

– Vår rekrutteringspartner People Partner foretar et første utvalg for oss. Deretter foretar vi sjekker vi mot politiregisteret og møter alle søkerne personlig. Alle som ansettes må ha b-førerkort (personbil). De får også utdannelse der vi blant annet går gjennom sikkerhetspolicyen vår. Kort sagt handler den om hvilken kjørestil sjåførene våre skal ha, og at sikkerheten må komme først i alle tilfeller.

– Hvor sikre er selve podene om ulykken skulle være ute?

– Jeg kan forstå at folk har spørsmål om sikkerheten. Poden er ikke like sikker som en bil, men på den andre siden er den antakelig verdens sikreste EU-Moped. Karosseriet til kjøretøyene våre er kollisjonstestet, og det finnes trepunkts belter til passasjerene. Vi kjører heller ikke på veier der tillatt hastighet er over 50 kilometer i timen. Utfra et sikkerhetsperspektiv synes vi egentlig at det er et større problem at folk kjører rundt med SUVer som veier to tonn midt i sentrum.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Nyteknik.se.