Her er noen av de 98 forslagene til «en verdensarena for fotografi» i Bjørvika

Arkitektkontorenes hunger etter å få sette sitt preg på Oslos mest diskuterte bydel Bjørvika, er nok en gang trigget. Denne gangen er det et fotografihus med 3700 kvadratmeter gulvareal fordelt på to etasjer som skal føres opp på Sukkerbiten, en utstikker fra Operaen.

«Verdensarena for fotografi»

I april i år utlyste Hav Eiendom, som eies av det kommunale foretaket Oslo Havn, i samarbeid med Fotografihuset AS en åpen arkitektkonkurranse. De ønsket seg intet mindre enn et nytt bygg som skal bli «en verdensarena for fotografi», et bygg som kan «løfte fotografi som kunstform og berike området», ifølge daglig leder i Fotografihuset Erling Johansen.

Bygget skal stå ferdig i 2023, og Johansen forteller at ambisjonen er å tiltrekke seg 250.000 besøkende i året.

Fristen for å sende inn forslag ble avsluttet i midten av juni. Nå har 98 forslag havnet i juryens innboks. Vinneren kåres etter sommeren.

Hvilket forslag bør vinne?

TU har tatt en titt på alle de 98 innkomne forslagene som Hav Eiendom og deres samarbeidspartner Norske arkitekters landsforbund (NAL) har delt med pressen. Vi har plukket ut et knippe av de artikkelforfatteren syns var mest iøyenfallende. Alle forslagene er forøvrig utstilt i et visningssenter på Sukkerbiten, som er åpent for publikum til ut august.

Hvilket forslag synes du bør vinne?

Legg igjen din mening i kommentarfeltet nederst i artikkelen.

Hav Eiendom opplyser at alle forslagene er anonymiserte i henhold til konkurransereglementet. I en pressemelding presiserer de at som «i alle arkitektkonkurranser vil det være mange innsendte forslag som ikke oppfyller kriteriene for konkurransen. Juryen har ikke startet på sitt arbeid, slik at det ikke er gjort noen som helst utsiling av forslag som ikke oppfyller kriteriene».

«Motto»

«Motto» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Et snapshot av naturen»

«Et snapshot av naturen» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«The Oslo Steps»

«The Oslo Steps» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Havnen»

«Havnen» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Hus og et landskap i ett»

«Hus og et landskap i ett» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Oslo i fokus»

«Oslo i fokus» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Lysbilde»

«Lysbilde» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«The Viewfinder»

«The Viewfinder» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Fotosyntese»

«Fotosyntese» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Foldin»

«Foldin» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«The Lens»

«The Lens» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Skur 1001»

«Skur 1001» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Drawing with light»

«Drawing with light» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Fata morgana»

«Fata morgana» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Flyt»

«Flyt» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Svanen»

«Svanen» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Innersvingen»

«Innersvingen» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Munchparken og Sukkerbiten»

«Munchparken og Sukkerbiten» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Folkets øy»

«Folkets øy» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Over og under – ramme for foranderligt byliv»

«Over og under – ramme for foranderligt byliv» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Aperture»

«Aperture» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Bred vinkel»

«Bred vinkel» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Kamerahus»

«Kamerahus» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Refleksen»

«Refleksen» Illustrasjon: Gjengitt med tillatelse fra Hav Eiendom

«Oslo harbour pods»