Det kinesiske bilmerket Aiways har lenge varslet at de planlegger å selge sin lille SUV Aiways U5 i Europa. Fredag er forhåndssalget i gang i Tyskland.

Her selges bilen i to varianter; «Standard» og «Premium». De koster henholdsvis 37.990 og 40.990 euro. Om vi trekker fra tysk merverdiavgift på 16 prosent, skulle det bety omtrent 345.000 og 372.000 kroner.

Bilen skal selges via internett, og mulighet for å konfigurere bestillingen skal komme neste måned. Deretter skal de første leveransene finne sted i oktober, skriver Electrive.net.

Selges hos Euronics

Bilen skal selges utelukkende gjennom elektronikkvarehuset Euronics i Tyskland. Frem til netthandelsløsningen er på plass, er det mulig å bestille bilen i 30 utvalgte varehus. Der blir det også mulig å prøvekjøre bilen.

Det er ikke tilfeldig at bilen gjøres tilgjengelig i Tyskland først. En støttepakke til koronarammet bilindustri sørger for rause insentivordninger med blant annet direkte støtte til kjøp og redusert moms på elbiler. Det har gitt bevegelse i elbilmarkedet i landet, med ny rekord i andelen elbiler i registreringsstatistikken for juli.

Aiways tilbyr prøvekjøring av 2020-modellen av bilen, men det er 2021-modellen som skal leveres til kundene i oktober. Nøyaktig hva forskjellen på de to er, er uklart.

Aiways U5 fikk tre av fem stjerner i Euro NCAP i 2019. Foto: Euro NCAP

Det kan tenkes at bilen er forbedret med tanke på kollisjonssikkerhet. Aiways U5 fikk 3 av 5 stjerner i Euro NCAP i 2019, og selv om den ikke var alene om tre stjerner – VW e-Up og varianter av denne, og Jeep Renegade fikk også tre stjerner – så fikk U5 laveste poengsum i alle kategorier.

Det var med andre ord ingen biler som gjorde det dårligere enn U5 i Euro NCAP i 2019, hovedsaklig på grunn av dårlig resultat o sidekollisjoner.

Etter at dette ble kjent hevdet produsenten at de var i gang med å forbedre disse svakhetene, og at de håpet en ny evaluering ville gjøre den til en av de sikreste mellomstore SUV-ene på markedet.

Har planer om å gjøre alt selv

Så er spørsmålet når vi får se bilen på norske veier. Ifølge tyske Logistik Heute ble 53 Aiways-biler satt i land i Bremerhaven 23. juli. Dette skal være biler for det europeiske markedet, og skal ha Frankrike som destinasjon.

Etter at salget har startet i Tyskland, skal Norge, Frankrike, Sveits og Nederland starte i løpet av året, sier Aiways ifølge nettstedet.

For snart et år siden fortalte Aiways Europa-sjef Alexander Klose til Dagens Næringsliv at de verken vil ha norsk importør, forhandlere, eller verksteder. Om bilen trenger mekanikertilsyn skal Aiways ordne det slik at en mekaniker kommer dit du er. Eventuelt i kombinasjon med fjerndiagnose av bilen.

De skal angivelig heller ikke selge bilene, men kun lease dem ut. At bilene nå skal selges, og ikke leases, i Tyskland kan være et tegn på at det er en endring i planene. Senest i mars meldte Aiways at planen var å tilby bilene gjennom leasing først. Nå skal det ifølge Motor1.com tilbys ulike finansieringsløsninger.

Om det fortsatt stemmer at bilen hovedsaklig skal selges på internett, og at Aiways vil gjøre det meste av jobben selv, kan det tenkes at det blir mulig å bestille bilen i Norge når nettløsningen deres er klar neste måned. Men det ser altså ut til at planene endrer seg litt over tid.

63 kilowattimer

Aiways U5 selges allerede i Kina. Den har et batteri på 63 kilowattimer, og en rekkevidde oppgitt til 400 kilometer etter WLTP-syklusen. Motoren yter 140 kilowatt og har et moment på 315 newtonmeter.

Aiways har tidligere oppgitt 17,4 kilowattimer per 100 kilometer i forbruk. Om 63 kilowattimer er tilgjengelig skulle det bety omtrent 360 kilometer rekkevidde.

Bilen skal kunne hurtiglades fra 30 til 80 prosent på 27 minutter. Det burde tilsi en snitteffekt på omtrent 70 kilowatt. Makseffekt skal være 90 kilowatt.

U5 har plass til fem personer, og har et bagasjerom som tar 432 liter. Bilen er 4,68 meter lang og 1,86 meter bred. Høyden er angitt til 1,7 meter.