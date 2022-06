Her er det nye svenske overvåkingsflyet som blir nyttig for Norge og resten av Nato

Det har gått drøyt fire år siden jomfruferden og to år siden leveransene startet, og nå har Saab endelig fått bestilling på Globaleye fra hjemmemarkedet.

Saab og Försvarets materielverk (FMV) signerte torsdag en kontrakt på to slike overvåkingsfly. Avtalen inneholder også opsjoner på ytterligere to fly og er verdt 7,3 milliarder svenske kroner.

Saab Globaleye blir av produsenten selv karakterisert som verdens mest avanserte plattform for luftbåren tidligvarsling og kontroll (AEW&C). Og etter det som har skjedd i Madrid denne uka, er dette en kapasitet som også vil komme Norge til gode:

– Jeg regner med at noe av det første Sverige gjør som Nato-medlem, er å integrere seg til luft- og missilforsvarskonseptet og dele luftbilde i sanntid med Norge og andre Nato-allierte. Et praktisk talt sømløst bilde østover langt inn i Østersjøen vil være et viktig bidrag for tidligvarsling og situasjonsforståelse også for det norske luftforsvaret, sier førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen til TU.

Ny aesaradar

Mens Saab på tidligere overvåkingsfly har brukt egenproduserte plattformer, turbopropene Saab 340 og Saab 2000, har de denne gangen måttet handle inn utenfra:

Dette er en Global 6000 forretningsjet fra kanadiske Bombardier Aviation som er plukket ut for sine gode flygeegenskaper og utholdenhet. Globaleye vil være i stand til å holde seg i lufta i over 11 timer om gangen.

Globaleye er et multirollefly som vil kunne overvåke luft, bakke og havoverflate. Foto: Saab

I tillegg til sensorintegrasjon har Saab gjennomført en omfattende ombygging av flyet. Den mest iøynefallende skrogmodifikasjonen, ved siden av den ti meter lange antennebommen på ryggen og sensorene i buken, er de ekstra finnene som er bygget på de horisontale stabilisatorflatene.

Sentralt i det nye systemet for luftbåren overvåking er Saabs egne og nyutviklede aesa-radar Erieye ER («Extended Range») som har en rekkevidde på over 550 kilometer, det vil si 70 prosent mer enn forgjengeren.

De første generasjonene Erieye-radarer har vært i bruk i over 20 år, både på Saabs egne plattformer i Sverige, Pakistan, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater og på Embraer-fly i Brasil, Mexico og Hellas.

Radarene baserer seg altså på det som kalles «active electronically/electrically scanned array» (AESA). Saab/Ericsson i samarbeid med Chalmers har jobbet med aesa-teknologi siden starten av 1980-tallet og laget slike aktive fasestyrte array-antenner siden 1990-tallet.

Multirolle

Når Saab selv hevder at dette er verdens mest avanserte AEW&C-system, peker de blant annet på at det kombinerer tidligvarsling og luftovervåking med maritim overvåking og bakkeovervåking på samme plattform ved hjelp av en EO/IR-sensor (elektrooptisk/infrarød) og en Seaspray 7500E-radar fra Leonardo.

Försvarsmakten påpeker at Globaleye også kan være en kapasitet for det sivile samfunn, for eksempel gjennom å ta en koordinerende rolle under redningsaksjoner til havs eller på land. Men det er først og fremst evnen til å spe på med situasjonsforståelse for hær, marine og flyvåpen som gjør at dette kjøpes inn.

Natos sidestykke innen luftbåren tidligvarsling og kontroll (AEW&C) er E-3A Sentry, basert på Boeing 707 og også kjent som Awacs «airborne warning and control system». Akkurat som Awacs er Globaleye konstruert for mer enn overvåking, men er tenkt å operere som en framskutt kommando- og kontrollplattform.

Opsjonsavtale

Lars Peder Haga sier at det blir spennende å se om svenskene kommer til å deployere Globaleye til andre kommende allierte, slik Awacs gjør fra Geilenkirchen i Tyskland nå.

Han viser til opsjonen på to ekstra fly og sier det er vanskelig å spå om dette handler om å bidra mer inn i alliansen eller om det mest handler om framtidig understøttelse av egen kampflypark som potensielt kan telle flere enn de 60 Jas-39 Gripen Ekko som er bestilt til nå.

– Alle slike såkalte «enablers», altså operative støttefunksjoner som tankfly, taktiske og strategiske transportfly og luftbåren overvåking, er ressurser man aldri kan få nok av. USA har mye, og de europeiske natolandene desidert minst, forteller Haga.

Gripen E og Globaleye. Foto: Saab

Når det gjelder nytten av et system som Globaleye, trekker han fram at det å kunne dytte sensorene mye lenger ut, bidrar til et utvidet luftbilde, det kan lukke gap i begrensninga fra bakkebaserte radarer og gi bedre redundans og overlevelsesevne.

I løpet av fem år

Globaleye fløy første gang onsdag 14. mars 2018. Det skjedde fra Saab-hovedkvarteret i Linköping.

Lanseringskunden er De forente arabiske emirater, som bestilte to fly i 2015 og som siden har plusset på bestillinga i to omganger, slik at de totalt skal ha en flåte på fem Globaleye. De første tre flyene ble levert til FAE i april og september 2020 og februar 2021.

Kontrakten som ble inngått 30. juni 2022, var ventet all den tid at det svenske forsvaret har budsjettert med å erstatte S100D/ASC890 Argus (basert på Saab 340) og at dette så ble vedtatt av regjeringen i fjor høst.

Ifølge avtalen skal Saab levere to fly til det svenske luftforsvaret i løpet av 2027. Mens selve flyet produseres av Bombardier Aviation i Canada, fordeler Saab arbeidet på sine anlegg i Göteborg, Linköping, Järfälla, Arboga og Luleå i Sverige, Tampere i Finland og Centurion utenfor Pretoria i Sør-Afrika.