Her er bildekket som overvåker seg selv, og justerer lufttrykket automatisk

Frankfurt, Tyskland: Dekk har også følelser. I hvert fall hvis vi snakker om Conti C.A.R.E, et helintegrert hjulsystem som Continental har utviklet spesielt med tanke på fremtidens autonome biler.

På årets motorshow i Frankfurt viser den tyske dekkprodusenten frem et konsept der sensorer i dekk overvåker mønsterdybde, eventuelle skader, temperatur og lufttrykket.

C.A.R.E. bruker en sentrifugalpumpe til å presse luft inn i dekket. Den blå rundingen er en trykktank. Foto: Continental

Conti C.A.R.E. (som står for Connected. Autonomous. Reliable. Electrified.) vil inntil 700 ganger i døgnet sjekke disse viktige faktorene.

Skulle sensorene oppdage feil lufttrykk i dekket, vil innebygde luftpumper i felgen bruke sentrifugalkraften til å pumpe mer luft inn i dekket - mens bilen kjører.

Luften vil komme fra to små trykktanker i felgen (de blå rundingene på bildet), der også eventuell trykkluft som kommer i retur fra dekket vil lagres.

Continental mener at løsningen vil være godt egnet for selvkjørende biler, der det ikke vil være noen sjåfør som merker eventuelle forandringer. Informasjonen sendes til bilens datasystem via Bluetooth, og dataene kan sendes videre til bilens eier, transportselskaper el.l.

Den nesten kontinuerlige overvåkningen skal også være et nyttig verktøy for dem som opererer en flåte av biler, da feil kan oppdages tidlig, kanskje kan større skader unngås og nedetid reduseres til et minimum.

Ifølge Continentals utsendte på Frankfurt-messen kan en eventuell sjåfør øke eller redusere lufttrykket etter eget ønske via Bluetooth, for eksempel hvis bilen skal lastes spesielt tungt.