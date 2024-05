Helse og omsorg: 90 prosent av admin-oppgavene kan automatiseres

Vi har allerede i en årrekke drøftet utfordringene vi står overfor med en stadig eldre befolkning. Ifølge FHI vil mottakere av offentlige pleie- og omsorgstjenester øke fra 350.000 i 2019, til potensielt 570.000 i 2040. Samtidig sliter vi med å rekruttere nok helsepersonell til å møte det økende behovet for helse- og omsorgstjenester.

Stort automatiseringspotensiale

Teknologi vil være avgjørende for en god eldreomsorg i årene som kommer. Digitaliseringsfarten må opp, og særlig på administrative oppgaver som stjeler verdifull pasienttid.

Anne Mette Havaas, strategisjef for offentlig sektor i Spir Group Foto: Privat

Ved riktig bruk av teknologi mener jeg vi har et potensiale til å automatisere helt opp til 90 prosent av administrasjonsoppgavene.

Fastlegene har for lengst varslet om det overveldende byråkratiske og administrative berget de må overkomme etter en full dag med pasientmøter. Legenes administrative skjermtid stjeler verdifull fritid, og er et bekymringsfullt eksempel på arbeid som kunne vært automatisert. Det er unødvendig å vente på at myndighetene stiller krav om mer automatisering, når mulighetsrommet allerede er her.

Første skritt er å definere hvilke oppgaver som kan digitaliseres og automatiseres, og hvilke oppgaver som må løses av mennesker. Deretter må vi sette av tid og innsats for å skape tillit til løsningene.

Teknologiskepsisen må overvinnes

Motstand mot endring står i veien for en større omfavnelse av automatisering og kunstig intelligens, også i helsevesenet.

Hos mange er realiteten dessverre slik at forsøkene på digitalisering og effektivisering fører til doble rutiner, hvor ansatte opprettholder egne skyggesystemer i mangel på tillit til ny teknologi, det er både sårbart og tidkrevende. Ettersom tillit bygges gjennom erfaring, må helsepersonell i langt større grad få tid og bistand til læring og prøving.

Til tross for byråkratiske og økonomiske hindringer, kan vi ikke tillate oss å sitte stille i båten og vente på at alle rammebetingelser kommer på plass. Da vil vi aldri lykkes. Vi må i stedet kaste oss inn i det mulighetsrommet som allerede eksisterer der for oss.

Vi skylder våre eldre å forholde oss til teknologien som en ressurs og en mulighet for å skape en enda bedre helsetjeneste. Slik kan vi skape en fremtid der helsepersonell får mindre skjermtid, og mer tid til det som virkelig har betydning: å se de eldre i øynene, og å gi dem den omsorgen de fortjener.