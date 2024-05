Helikopteret, av typen Sikorsky S-92, var ute for å gjennomføre såkalt SAR-trening da det styrtet i sjøen vest for Sotra. Seks personer var om bord, og én av dem omkom.

– Ulykken skjedde da besetningen var i ferd med å posisjonere helikopteret for å ta opp bøyen. Det var mørkt med få utvendige visuelle referanser, skriver Havarikommisjonen i en oppdatering.

Når ting gikk galt, skjedde alt i løpet av kun noen sekunder, skriver kommisjonen.

– Da flygebesetningen ble klar over den unormale stillingen, prøvde de å korrigere den, men helikopteret traff sjøen og sank på 220 meters dyp.

Havarikommisjonen arbeider fortsatt med å fastslå årsaken til at helikopterets nese hevet seg utover det som er forventet.

Flyteelementene på helikopteret ble aldri utløst til tross for å være armert. Disse er designet for å fungere ved en kontrollert nødlanding på vann, skriver Bergens Tidende.

Et nytt internasjonalt regelverk som blant annet omfatter flytelementene for helikopter, er publisert, opplyses det om i oppdateringen.

Det betyr at helikoptertypen S-92 vil måtte gjennomgå tilpasninger for å tilfredsstille det nye regelverket. Fristen for dette er august 2025.