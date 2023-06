Politiet fikk melding om ulykken 13.35.

– Helikopteret ligger i en skråning, nede i vannkanten. Begge personene er ute av helikopteret, skrev Agder-politiet på Twitter.

Kort tid etter opplyser de at de to personene ble tatt hånd om av helsepersonell på stedet og at de fremstår som lettere skadd.