Et helikopter har styrtet like sørvest for Alta, opplyser Hovedredningssentralen Nord-Norge, som har fått melding om seks personer om bord. Status er ukjent.

– Vi jobber med saken. SeaKing og en luftambulanse er på vei, framme cirka 17.45, opplyser Hovedredningssentralen på Twitter.

Ifølge VG har styrten skjedd like ved Alta.

– Det skal ha vært seks personer om bord, en pilot og fem passasjerer, sier Tore Hongseth ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til Dagbladet.