Helge Ingstad heves med 30 cm i timen

Klarer kranlekterne å holde farten på hevingen, vil KNM Helge Ingstad være løftet de nødvendige 7,5 meterne i løpet av cirka et døgn, og om alt går etter planen, skal fregatten i 8-9-tida torsdag morgen være klar til å plasseres i krybber på lekteren Boabarge 33.

Personell fra Sjøforsvaret er nå om bord i KNM Helge Ingstad og sørger for å åpne dører og skott for å sikre drenering av vann, og begynne sikring av utstyr.

Det som har ligget i saltvann må også preserveres, altså skylles med ferskvann og tørkes så snart som mulig, for ikke å bli ødelagt når det kommer i kontakt med luft.

Dønninger kan sette hevingen på vent

Prosjektleder Anders Penna i BOA Management, selskapet som har ansvaret for berging av KNM Helge Ingstad på vegne av Forsvarsmateriell, sier til Teknisk Ukeblad at det bare er været som kan bremse progresjonen i arbeidet.

– Blir det for store dønninger med uheldig frekvens, må vi utsette hevingen og vente på bedre vær. Det er hensynet til personellsikkerhet som avgjør. Det ser litt usikkert ut for onsdag, men blir været for dårlig, tar vi en pause i hevingen og kan eventuelt gå litt nærmere land med kranlekterne, sier Penna.

Han sier at det er gjort en lang rekke beregninger og lagt inn svært mye sikkerhet med tanke på hvilke påkjenninger og makslast kraner og løfteutstyr skal tåle. Sensorer og måleutstyr er koblet til alle deler av utstyret, og overvåkes fra kommandosentralen på kranfartøyet Gulliver.

Neste trinn: Plassering på lekter

Klokka 04.00 onsdag natt, nøyaktig 24 timer etter at BOA Management og Scaldis startet hevingen av fregatten, var alle 16 kjettinger festet og arbeidet med å rette den opp begynte. I 8-tida var fregatten rettet opp med normal trim og vannlinje. Kjølen var da 12,3 meter under havoverflaten. De to kranlekterne Gulliver (4.000 tonn løftekapasitet) og Rambiz (3.700 tonn) har begge to kraner som fortsetter å heve fregatten sakte opp av vannet, samtidig med at vannet inni fregatten dreneres ut for å lette vekten suksessivt.

Når kjølen er løftet til 4,8 meter under vannlinjen, vil lekteren Boabarge 33 senkes og posisjoneres under skroget. Boabarge 33 er på forhånd gjort klar med påsveisete krybber. Om været holder, kan det arbeidet begynne torsdag morgen.

Når fregatten ligger i krybbene, fortsatt med kjølen 4,8 meter under vannlinjen, begynner Boabarge deballastering, det vil si at den pumper ut vann og heves slik at fregatten i løpet av noen timer vil ligge tørt. Underveis vil BOA sette opp støtter og sveise dem fast til fregatten. Støttene vil sikre at fregatten står støtt under slepet til Haakonsvern. Lekteren kan være framme ved Haakonsvern ved Bergen fredag kveld – natt til lørdag.

Penna opplyser at det nå er laget to gangveier fra kranlekteren over til KNM Helge Ingstad. Sjøforsvaret har sendt om bord personell som både skal bistå med å drenere rom ved å sette ut pumper og åpne opp dører.