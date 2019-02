Se 24 timers heving på ett minutt

I løpet av natten er de siste fire av i alt 16 løftekjettinger blitt festet til skroget av KNM Helge Ingstad, og skipet er blitt rettet opp, slik at det nå kan heves videre sakte, men sikkert.

Værforholdene er usikre i dag, og dønninger kan gjøre at hevingen må settes på vent. Det er nå også snakk om å flytte lekterne og Helge Ingstad for å fortsette hevingen på et sted som er mer beskyttet for vær og vind.