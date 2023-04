Helene Gundersen valgt som studentleder i Nito

– Jeg vil jobbe for at studentmedlemmene og lokallagene får den støtten de trenger for å lykkes. Som leder vil jeg være synlig på campus og for våre medlemmer rundt om i landet, uttaler Helene Gundersen i en pressemelding fra Nito.

Gundersen studerer bioteknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun sier at hun vil jobbe for å gjøre mer attraktivt å være tillitsvalgt i Nito Studentene, samt å bedre medlemstilbudet.

– Med det nye sentralstyret vil jeg også legge fram en rekrutteringsplan for realfag som vi leverer til stortingspolitikerne, lover hun.

Det nye sentralstyret