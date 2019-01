Flere sentrale aktører i byggmarkedet har i lengre tid jobbet for å definere hva et smarthus er, og hva de mener må være på plass for å kalle et bygg et smarthus. Nå er «Smart By Powerhouse» lansert, en tverrfaglig veileder som skal hjelpe byggherrer og rådgivere med å klargjøre bygg for smarthusteknologi.