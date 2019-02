Mandag omtalte TU.no en kronikk hvor 15 nordnorske ordførere beskriver Stortingets miljøkrav for verdensarvfjordene som «omfattende, og til dels urealistiske». De mener at miljøkravene er «en lissepasning til Nord-Norge» som nå kan ta over den delen av cruisemarkedet som blir utestengt fra verdensarvfjordene.