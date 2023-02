Havarikommisjonen med hastevarsel etter dødsulykke i Barentshavet

Det var mandag 30. januar en mann i 30-årene omkom etter å ha falt over bord fra en fiskebåt i Barentshavet. Havarikommisjonen er kun i starten av undersøkelsene av ulykken, men velger allerede nå å komme med et varsel om sikkerhetskritiske forhold:

Havarikommisjonen tilrår Sjøfartsdirektoratet å påse at rederiet sikrer nødvendig engelskunnskaper for besetningen på fiskefartøyet Hunter slik at sikker drift kan ivaretas.

Havarikommisjonen tilrår Sjøfartsdirektoratet å påse at rederiet sikrer at transporten av agn om bord gjøres på en slik måte at dette ikke utsetter besetningen for risiko for å falle over bord.

Havarikommisjonen tilrår Sjøfartsdirektoratet å påse at rederiet sikrer arbeidsprosessen på akterdekk under setting av line slik at det ikke oppstår risiko for fall over bord.

Var på krabbefiske

Det var klokka 19.05 mandag at Hovedredningssentralen først fikk melding om hendelsen. Mannen falt over bord fra et norsk fiskefartøy rundt 110 nautiske mil øst for øya Hopen i Barentshavet, meldte NTB forrige uke.

Klokka 22.24 samme kveld ble det besluttet å avslutte søket etter mannen. Det var veldig dårlig vær i området mandag og det samme gjelder tirsdag. Den savnede personen er antatt omkommet.

Ulykken skjedde på fiskefartøyet Hunter i forbindelse med krabbefiske.

Havarikommisjonen har intervjuet mannskapet og gjort undersøkelser om bord i fartøyet. Varselet kommer slik at Sjøfartsdirektoratet kan gjøre nødvendige tiltak før de endelige resultatene fra undersøkelsen er klare, melder Havarikommisjonen.