Ulykken med fiskefartøyet Leander skjedde utenfor Båtsfjord sommeren 2020 da en av fiskerne skulle reparere en not. Fiskeren sto plassert slik at han ble klemt mellom en kran og en sekkebinge om bord da kranen utilsiktet beveget seg, noe som førte til at han kom i klem og døde.