Hard dom fra forsvarssjefen om forsvaret: «Betydelige operative svakheter»

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen skal legge fram sitt fagmilitære råd for forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på onsdag.

Ifølge Dagens Næringsliv – som har lest et sisteutkast til planen fra 10. mai – tegner Kristoffersen et dystert bilde av både sikkerhetssituasjonen og tilstanden til dagens forsvar.

«Sannsynligheten for direkte konflikt og krig på norsk jord eller på territoriet til våre allierte har økt», heter det blant annet i utkastet. Kristoffersen beskriver Russland som «strategisk svekket, både på kort og lang sikt», men mener likevel at det kan føre til økt spenning, uro og konflikt i Norges nærområder,

Mener pengene ikke strekker til

Til tross for flere milliardinvesteringer de siste årene, er ikke Kristoffersen imponert over forsvarsevnen. Han beskriver muligheten til å operere over tid som «marginal». Han skriver at «Forsvaret ikke vil være i stand til å løse sine mest krevende oppgaver på en tilfredsstillende måte».

Ifølge Kristoffersen mangler Forsvaret ammunisjon, drivstoff og personell. Han peker også på store utfordringer med å beskytte militære og sivile mål mot lufttrusler. Han mener at det selv om det har blitt investert i mye nytt materiell, ikke er satt av nok midler til løpende oppdateringer, reservedeler, ammunisjon og utstyr.

IKT-utfordringer

Forsvaret har store utfordringer og problemer med IKT. Evnen til å beskytte seg mot cyberangrep beskrives som «begrenset». På ønskelisten står også en betydelig styrking av marinen, større satsing på luftvern, langtrekkende presisjonsvåpen og en styrket IKT-satsing.

Kristoffersen ønsker ikke å kommentere utkastet som avisen har fått tilgang til.