Har testet gruvekjøretøy 2500 meter under havoverflaten

2470 meter under overflaten har gruveselskapet The Metals Company (TMC) i samarbeid med entreprenøren Allseas testet et nytt gruvekjøretøy som skal samle inn sjeldne metaller på havbunnen. Det skriver TMC i en pressemelding.

Testen fant sted i Atlanterhavet i forrige uke, som forberedelse til ytterligere tester i NORI-D-feltet utenfor stillehavsøya Nauru. FNs havbunnsorganisasjon, International Seabed Authority (ISA), har gitt tillatelse til at gruveselskapene kan lete her.

En rekke kritiske mobilitetsfunksjoner ble prøvd ut, og kjøretøyet ble flyttet 1018 meter rundt på havbunnen. Det er første gang det har blitt utsatt for realistisk trykk og temperatur.

Ifølge teknologinettstedet Cleantechnica er planen at kjøretøyet skal operere 4000 meter under overflaten, der det skal finne klumper av sjeldne metaller opptil fem centimeter ned i havbunnen.

Kjøretøyet ble overvåket på kjøreturen på bunnen av havet. Foto: The Metals Company

Ifølge Gerrard Barron, som er administrerende direktør for TMC, er det flere grunner til at gruvedrift i framtiden vil foregå på havbunnen. TMC vil først og fremst lete etter sjeldne metaller på havbunnen – spesielt nikkel, som i dag brukes til elbilbatterier.

– Bilbatterier inneholder masse nikkel i katodene. Man har avviklet mye av kobolten, men det er ikke like lett med nikkel, fordi energitettheten er så høy, sier Barron til Cleantechnica.

– Det er omkring 13 gram biomasse per kvadratmeter her nede. Det meste er bakterier. Sammenlignet med Indonesia, der mesteparten av nikkelet vårt kommer fra i dag, er det mer enn 20.000 gram biomasse per kvadratmeter, sier han.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren